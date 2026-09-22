Japonya'yı Dujuan Tayfunu vurdu: 4 ölü, 22 yaralı
22.09.2026 09:00
Japonya'da etkili olan Dujuan Tayfunu nedeniyle 4 kişi hayatını kaybederken 22 kişi yaralandı. Tokyo ve çevresindeki 6 eyalette toplam 1,9 milyon kişi tahliye edildi.
Japonya'nın orta ve doğusundaki Pasifik kıyılarına doğru ilerleyen Dujuan Tayfunu nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Başkent Tokyo yakınlarında 45 bin ev elektriksiz kalırken 460 ev de hasar gördü.
Tayfunun yol açabileceği şiddetli yağış ve toprak kaymalarına karşıTokyo'nun 100 kilometre güneyindeki Izu takımadasının en büyüğü Izu Oshima'da en yüksek seviyede alarm verildi.
Japonya genelindeki 5 günlük tatil dönemine denk gelen tayfun nedeniyle başkent Tokyo'da ulaşım hizmetlerinde aksamalar yaşanırken, bazı etkinlikler iptal edildi.
HEYELANA NEDEN OLDU
Tayfun, Tokyo'da şiddetli yağmurlara ve başkentin doğusundaki Çiba ile Kanagawa eyaletlerinde heyelana neden oldu.
Yetkililer, Çiba ve Kanagawa'da tayfun nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.
All Nippon Airways ve Japan Airlines hava yolu şirketleri, Tokyo'daki Haneda Havalimanı'na giden ve buradan kalkan 270'den fazla uçuşun iptal edildiğini ve bu durumun yaklaşık 40 bin kişiyi etkilediğini açıkladı.
Nikkei gazetesinin haberine göre, Tokyo ve çevresindeki 6 eyalette toplam 1,9 milyon kişi tahliye edildi.