Japonya'yı Dujuan Tayfunu vurdu: 4 ölü, 22 yaralı

Yetkililer, Çiba ve Kanagawa'da tayfun nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

All Nippon Airways ve Japan Airlines hava yolu şirketleri, Tokyo'daki Haneda Havalimanı'na giden ve buradan kalkan 270'den fazla uçuşun iptal edildiğini ve bu durumun yaklaşık 40 bin kişiyi etkilediğini açıkladı.

Nikkei gazetesinin haberine göre, Tokyo ve çevresindeki 6 eyalette toplam 1,9 milyon kişi tahliye edildi.