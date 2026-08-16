Japonya'yı vuran şiddetli yağışlarda ölü sayısı 10'a yükseldi, bin 499 bina sular altında kaldı

Chiba Valiliği'nin açıkladığı son verilere göre, farklı bölgelerde meydana gelen sel baskınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi. 709'u zemin üstünde, 790'ı zemin altında olmak üzere bin 499 binanın suların altında kaldığı belirtilirken, bugün öğlen saatleri itibarıyla 101 kişinin tahliye merkezlerinde kalmayı sürdürdüğü ifade edildi. Bin 200 aracın sular altında kaldığını açıklayan yetkililer, birçok yolun hasarlı araçlar nedeniyle kapalı olması ve çekici yetersizliği nedeniyle enkaz kaldırma çalışmalarının zorlukla sürdürüldüğünü belirtti.