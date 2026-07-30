Kabus geri döndü. 10 yıl sonra deprem aynı şehri vurdu

2016 yılında meydana gelen iki büyük depremin ardından iki yıl boyunca geçici konutlarda yaşayan 30 yaşındaki Sachi Nishiyama, bu kez de kedisini yalnız bırakmamak için evinin yakınında aracında uyuduğunu söyledi.

AFP'ye konuşan Nishiyama, "Deprem olur olmaz merkez üssünün çok yakın olduğunu anladım. Bunun burada tekrar yaşanacağını hiç düşünmemiştim." dedi.

Mahremiyet nedeniyle aracında kaldığını belirten Nishiyama, "Sığınaklarda insanlar arasında duvar ya da bölme yok. Çok kalabalık. Ama arabada uyumak da çok yorucu." ifadelerini kullandı.