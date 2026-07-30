Kabus geri döndü. 10 yıl sonra deprem aynı şehri vurdu
30.07.2026 08:58
Japonya'nın Kumamoto bölgesinde en az 28 kişinin hayatını kaybettiği 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından binlerce kişi elektrik ve su kesintileriyle mücadele ediyor. On yıl önceki yıkıcı depremleri yaşayan bölge halkı, artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine dönemiyor.
10 YIL SONRA AYNI KABUS
Japonya'nın Kumamoto bölgesinde salı günü meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki deprem, en az 28 kişinin ölümüne yol açarken, on yıl önce yaşanan yıkıcı depremleri hatırlattı.
Depremin ardından bölgede elektrik ve su kesintileri yaşanırken, artçı sarsıntılar nedeniyle çok sayıda kişi geceyi araçlarında ya da geçici barınma merkezlerinde geçirmek zorunda kaldı.
"TEKRAR OLACAĞINI DÜŞÜNMEMİŞTİM"
2016 yılında meydana gelen iki büyük depremin ardından iki yıl boyunca geçici konutlarda yaşayan 30 yaşındaki Sachi Nishiyama, bu kez de kedisini yalnız bırakmamak için evinin yakınında aracında uyuduğunu söyledi.
AFP'ye konuşan Nishiyama, "Deprem olur olmaz merkez üssünün çok yakın olduğunu anladım. Bunun burada tekrar yaşanacağını hiç düşünmemiştim." dedi.
Mahremiyet nedeniyle aracında kaldığını belirten Nishiyama, "Sığınaklarda insanlar arasında duvar ya da bölme yok. Çok kalabalık. Ama arabada uyumak da çok yorucu." ifadelerini kullandı.
SICAK HAVA KOŞULLARI DURUMU AĞIRLAŞTIRIYOR
Kumamoto'da hava sıcaklığının 35 dereceyi aşması, hafta sonunda ise 38 dereceye ulaşması bekleniyor.
Elektrik ve su kesintilerinin sürdüğü bölgede binlerce bina hizmet alamazken, depremzedeler hem sıcak hava hem de yeni bir büyük deprem yaşanabileceği endişesiyle mücadele ediyor.
Yetkililer, yaşlılar ve sağlık sorunu bulunan kişilerin okul spor salonları ile belediye binalarında oluşturulan geçici barınma merkezlerine yerleştirildiğini açıkladı.
ALIŞVERİŞ MERKEZİ İKİNCİ KEZ YIKILDI
2016 depremlerinin ardından güçlendirilerek yeniden inşa edilen Aeon alışveriş merkezi de son depremden ağır hasar gördü.
Depremden yaklaşık bir saat sonra meydana geldiği değerlendirilen gaz patlaması nedeniyle büyük ölçüde yıkılan alışveriş merkezinde dört kişi hayatını kaybetti.
Bir hafta önce aynı alışveriş merkezine gittiğini söyleyen 56 yaşındaki Fumihiko Matsuura, "Az kalsın ben de orada olacaktım. Büyük bir tehlikeyi kıl payı atlatmışım." dedi.
ARTÇI SARSINTILAR SÜRÜYOR
Bölgede saat başı hissedilen artçı sarsıntılar nedeniyle vatandaşlar tedirginliğini koruyor.
Evinde depremi yaşayan 57 yaşındaki Masao Mitsunaga, "Ayağa bile kalkamadım. On yıl öncekinden çok daha büyüktü. Evimin yıkılacağını sandım." diye konuştu.
Perşembe sabahı yaşanan elektrik kesintisinin ardından ailesiyle birlikte geçici barınma merkezine sığındığını anlatan Mitsunaga, aşırı sıcak nedeniyle evde kalmanın mümkün olmadığını söyledi.
SU VE ELEKTRİK EN BÜYÜK SORUN
Bölgedeki marketler açık kalmaya devam etse de özellikle taze gıda raflarında boşluklar oluştu.
Yatsushiro kentinde bir süpermarkette çalışan Hiroyuki Matsushima, depremzedelerin en büyük sıkıntısının temel hizmetlerin kesilmesi olduğunu belirterek, "Bu sıcakta elektrik ve klima olmadan yaşamak gerçekten çok zor." dedi.
Uzmanlar ise artçı sarsıntıların devam edebileceği uyarısında bulunurken, yetkililer vatandaşlardan hasarlı binalardan uzak durmalarını ve resmi uyarıları takip etmelerini istedi.