Kaçırılan Amerikalı misyoner dokuz ay sonra kurtuldu

Rideout, 21 Ekim 2025 tarihinde Niamey'de havalimanına gittiği sırada üç silahlı saldırgan tarafından kaçırılmıştı.

O dönemki güvenlik bilgilerine göre saldırganlar, El Kaide ve IŞİD ile bağlantılı grupların faaliyet gösterdiği Nijer'in batısındaki Tillaberi bölgesine doğru yönelmişti.

Evanjelik misyonerlik kuruluşu adına pilotluk yapan Rideout'ın kaçırılmasını hiçbir silahlı grup resmi olarak üstlenmemişti.

Olayın ardından Niamey'deki ABD Büyükelçiliği bir güvenlik uyarısı yayımlayarak başkent de dahil olmak üzere Nijer genelinde Amerikalıların yüksek kaçırılma riskiyle karşı karşıya olduğunu vurgulamıştı.

Reuters, Mart ayında geçtiği bir haberde Washington'ın Mali'deki istihbarat toplama kabiliyetini yeniden devreye sokmaya çalıştığını ve bu çabanın gerekçelerinden birinin Rideout'ı aramak olduğunu aktarmıştı.