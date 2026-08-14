Kaçırılan Amerikalı misyoner dokuz ay sonra kurtuldu
14.08.2026 16:08
Son Güncelleme: 14.08.2026 16:08
Nijer'in başkenti Niamey'de kaçırılan Amerikalı misyoner ve pilot Kevin Rideout, dokuz aydan uzun süre rehin tutulduktan sonra serbest bırakıldı.
Nijer'in başkenti Niamey'de kaçırılan Amerikalı misyoner ve pilot Kevin Rideout, esaretinin üzerinden dokuz aydan uzun bir süre geçtikten sonra serbest bırakıldı.
Rideout'ın çalıştığı Serving In Mission adlı yardım kuruluşu, pilotun artık Amerikalı yetkililerin himayesinde bulunduğunu duyurdu.
Kuruluş, bugün yaptığı açıklamada Rideout'ın sağlık durumunun iyi olduğunu, Amerikan makamlarından gerekli bakımı aldığını ve yakında ailesiyle bir araya geleceğini bildirdi.
Gelişmeyi ilk olarak perşembe günü yayımlayan New York Times gazetesi, bir ABD yetkilisine dayandırdığı haberinde Rideout'ın sağlık durumunun iyi olduğunu, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilileri eşliğinde ABD'ye doğru yola çıktığını aktardı.
Rideout'ın nerede salıverildiği ve rehin tutulma sürecinin hangi koşullarda sona erdiği konusunda henüz ayrıntı verilmedi.
Ayrıca son aşamada pilotu tam olarak hangi grubun elinde tuttuğu da netlik kazanmadı.
NIAMEY'DE HAVALİMANI YOLUNDA KAÇIRILMIŞTI
Rideout, 21 Ekim 2025 tarihinde Niamey'de havalimanına gittiği sırada üç silahlı saldırgan tarafından kaçırılmıştı.
O dönemki güvenlik bilgilerine göre saldırganlar, El Kaide ve IŞİD ile bağlantılı grupların faaliyet gösterdiği Nijer'in batısındaki Tillaberi bölgesine doğru yönelmişti.
Evanjelik misyonerlik kuruluşu adına pilotluk yapan Rideout'ın kaçırılmasını hiçbir silahlı grup resmi olarak üstlenmemişti.
Olayın ardından Niamey'deki ABD Büyükelçiliği bir güvenlik uyarısı yayımlayarak başkent de dahil olmak üzere Nijer genelinde Amerikalıların yüksek kaçırılma riskiyle karşı karşıya olduğunu vurgulamıştı.
Reuters, Mart ayında geçtiği bir haberde Washington'ın Mali'deki istihbarat toplama kabiliyetini yeniden devreye sokmaya çalıştığını ve bu çabanın gerekçelerinden birinin Rideout'ı aramak olduğunu aktarmıştı.
O dönemki bilgilere göre Amerikalı yetkililer, Rideout'ın Mali'ye nakledilmiş ve El Kaide ile bağlantılı Cemaat Nusret el İslam vel Müslimin örgütünün eline geçmiş olabileceğini değerlendiriyordu.
Fakat serbest bırakılmasının ardından elde edilen bilgiler, pilotun tüm esaret süresince bu örgütün elinde bulunduğunu doğrulamadığı gibi geçen aylar içinde farklı gruplara veya yerlere nakledilmiş olma ihtimalini de dışlamıyor.
Son dönemde Nijer'in, özellikle Mali ve Burkina Faso sınır bölgelerinde silahlı grup faaliyetlerinin tırmandığı ve saldırı ile adam kaçırma vakalarının daha güvenli sayılan alanlara yayıldığı biliniyor.