Kanada Başbakanı: Erdoğan'ın hediyesinin yanında benimki sönük kaldı
10.07.2026 13:56
Son Güncelleme: 10.07.2026 13:59
Kanada Başbakanı Mark Carney, NATO Zirvesi'nde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendisine hediye edilen isme özel tabancayı yorumladı. Carney, "kendi hediyesinin sönük kaldığını" söyledi.
Kanada Başbakanı Mark Carney, Cumhurbaşkanı tarafından kendisine hediye edilen isme özel işlemeli tabancanın "etkisiz hâle getirildiğini" bildirdi.
Başbakan Carney, hükümetin şu an etkisiz hâle getirilmiş olan bu tabanca için "en iyi yuvayı bulacağını" ifade etti.
Perşembe günü Suudi Arabistan'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Carney, "Kanadalılara, silahları benden uzak tuttukları konusunda güvence vermek isterim" dedi.
Gülerek sözlerine devam eden Carney, "Akçaağaç şurubu hediyemin, o her neyse, .357 kalibrenin yanında biraz sönük kaldığını fark ettim" ifadelerini kullandı.
Carney, görevi bırakacak olan İngiltere Başbakanı Kier Starmer ile yaptığı sohbete kadar bu hediyeden haberdar olmadığını söyledi.
Starmer da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO liderlerine hediye olarak, her birinin üzerinde liderin adının işlendiği tabancalar verdiğini kamuoyuna açıklamıştı.
Kendisine verilen tabancanın Kanada Kraliyet Atlı Polisi'ne (RCMP) teslim edildiğini belirten Carney, silahın markasını açıklamadı.
Ancak bu modelin Kanada'da yasal olmadığını vurgulayan Başbakan, kendisinin de "kesinlikle" bir ateşli silah ruhsatına sahip olmadığını ekledi.
Carney bu güncellemeyi, hediyeyi açtığında aklından neler geçtiğine dair bir soruya yanıt olarak paylaştı. Silahı kendisinin hiç görmediğini söyleyen Carney, yine de bunun "ilginç olduğunu ve NATO ile ilişkili olduğunu" düşündüğünü dile getirdi.
Başbakan, söz konusu ateşli silahın ülke içindeki bir askeri müzeye bağışlanabileceğini öne sürdü.
Kanada Dışişleri Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, silahla birlikte verilen mühimmat kutusunun Türkiye'de kaldığını bildirdi.
ALMANYA İLE DENİZALTI ANLAŞMASI İMZALADI
Carney, birkaç gün süren ve birden fazla ülkeyi kapsayan bir seyahat yürütüyor.
7-8 Temmuz'da başkent Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılan Başbakan, müttefiklerle bir dizi toplantı gerçekleştirdi ve Kanada'nın Alman üretici TKMS ile yeni duyurduğu denizaltı anlaşmasını öne çıkardı.
Kanada 12'ye kadar denizaltı satın almayı planlıyor. Bu alımın tahmini maliyetinin, bakım ve işletme giderleri hariç 24 milyar dolara kadar çıkabileceği hesaplanıyor.
Carney bu kapsamda Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Norveç Başbakanı Gahr Store ile bir araya geldi. Basın mensuplarının toplantı odasını doldurduğu sırada, üç lidere 212CD model denizaltının iki maketi eşlik ediyordu.
Çarşamba akşamı Türkiye'nin başkenti Ankara'dan Suudi Arabistan'ın Cidde kentine geçen Carney, bugün Ottawa'ya döndü.