Kanada Başbakanı: Erdoğan'ın hediyesinin yanında benimki sönük kaldı

Starmer da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO liderlerine hediye olarak, her birinin üzerinde liderin adının işlendiği tabancalar verdiğini kamuoyuna açıklamıştı.

Kendisine verilen tabancanın Kanada Kraliyet Atlı Polisi'ne (RCMP) teslim edildiğini belirten Carney, silahın markasını açıklamadı.

Ancak bu modelin Kanada'da yasal olmadığını vurgulayan Başbakan, kendisinin de "kesinlikle" bir ateşli silah ruhsatına sahip olmadığını ekledi.

Carney bu güncellemeyi, hediyeyi açtığında aklından neler geçtiğine dair bir soruya yanıt olarak paylaştı. Silahı kendisinin hiç görmediğini söyleyen Carney, yine de bunun "ilginç olduğunu ve NATO ile ilişkili olduğunu" düşündüğünü dile getirdi.

Başbakan, söz konusu ateşli silahın ülke içindeki bir askeri müzeye bağışlanabileceğini öne sürdü.

Kanada Dışişleri Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, silahla birlikte verilen mühimmat kutusunun Türkiye'de kaldığını bildirdi.