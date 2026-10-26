Kanada ile ticaret savaşı bitiyor mu? Trump'tan kritik seçim mesajı

Beyaz Saray, ticaret savaşının orantısız şekilde etkilediği sınır eyaleti Maine'in Senatörü Susan Collins'in talebi üzerine cuma günü bazı ürünlerdeki tarifeleri kaldırdı.

Gelecek salı günü yapılacak ara seçimlerde Senato çoğunluğunu Cumhuriyetçilerden almaya çalışan Demokratlar, doğrudan Collins'in koltuğunu hedefliyor.

Öte yandan Beyaz Saray tarafından yayımlanan bilgi notuna göre Trump, imzaladığı beş ayrı bildiriyle belirli Kanada ürünlerinin ithalatını yasakladı ve bazı ürünlerdeki tarifelerin kapsamını değiştirdi.

1930 tarihli Tarife Yasası'nın 338. bölümü uyarınca hazırlanan yeni düzenlemeyle, ABD ticareti üzerindeki yükü dengelemek amacıyla bazı revizyonlar yapıldı.

Değişiklik kapsamında kontrplak levhalar, bazı kağıt ürünleri, belirli makine ve soğutma ekipmanları ile paketleme kasaları ve kutuları vergi listesinden çıkarıldı.

Bu ürünlerin yerine belirli vanalar, halılar ve atık ürünler kapsama dahil edildi; düzenlemenin 30 Ekim'den itibaren geçerli olacağı duyuruldu.