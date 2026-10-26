Kanada ile ticaret savaşı bitiyor mu? Trump'tan kritik seçim mesajı
26.10.2026 11:26
ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ile aylardır süren vergi geriliminde ticaret anlaşmasına "çok yakında" varılacağını duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ile aylardır süren gümrük vergisi geriliminde ticaret anlaşmasına "çok yakında" varılacağını söyledi.
Ülkedeki kritik ara seçimlere dokuz gün kala konuşan Trump, Kanada'nın artık anlaşmaya yanaştığını öne sürdü.
Trump, sınır kenti Michigan'a bağlı Port Huron'daki seçim mitinginde yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ticari uzlaşmazlığa değindi.
Ticaret savaşından doğrudan etkilenen sınır bölgesinde seçmenlere seslenen Trump, Kanada'yı yıllarca ABD'yi suistimal etmekle suçladı.
İki komşu ülke arasındaki ilişkiler, ağustos ayında yürütülen ticaret görüşmelerinin sonuçsuz kalmasıyla bozuldu.
Trump yönetimi, görüşmelerin kesilmesinin ardından Kanada menşeli ürünlere yönelik geniş kapsamlı gümrük vergilerini yürürlüğe koydu.
Ağustos ayındaki kopuşun ardından uygulamaya giren tarifeler, çimentodan hokey sopalarına kadar yaklaşık 20 milyar dolar değerindeki ürünü etkiledi.
Kanada'nın bu adımlara denk miktardaki Amerikan ürününe misilleme vergileriyle karşılık vermesi üzerine tansiyon yükseldi.
Trump yönetimi, Kanada'nın misillemesine belirli ürünlerde yüzde 50'ye varan yeni ek vergilerle yanıt verdi.
İkinci başkanlık döneminin başlangıcından bu yana küresel ticaret düzeninde köklü değişikliklere giden Trump, dost ya da hasım ayırt etmeksizin geniş çaplı tarifeler uyguluyor; bazı vergi tehditlerini doğrudan siyasi veya dış politika hedeflerine bağlıyor.
SINIR EYALETLERİ AYAĞA KALKTI
Beyaz Saray, ticaret savaşının orantısız şekilde etkilediği sınır eyaleti Maine'in Senatörü Susan Collins'in talebi üzerine cuma günü bazı ürünlerdeki tarifeleri kaldırdı.
Gelecek salı günü yapılacak ara seçimlerde Senato çoğunluğunu Cumhuriyetçilerden almaya çalışan Demokratlar, doğrudan Collins'in koltuğunu hedefliyor.
Öte yandan Beyaz Saray tarafından yayımlanan bilgi notuna göre Trump, imzaladığı beş ayrı bildiriyle belirli Kanada ürünlerinin ithalatını yasakladı ve bazı ürünlerdeki tarifelerin kapsamını değiştirdi.
1930 tarihli Tarife Yasası'nın 338. bölümü uyarınca hazırlanan yeni düzenlemeyle, ABD ticareti üzerindeki yükü dengelemek amacıyla bazı revizyonlar yapıldı.
Değişiklik kapsamında kontrplak levhalar, bazı kağıt ürünleri, belirli makine ve soğutma ekipmanları ile paketleme kasaları ve kutuları vergi listesinden çıkarıldı.
Bu ürünlerin yerine belirli vanalar, halılar ve atık ürünler kapsama dahil edildi; düzenlemenin 30 Ekim'den itibaren geçerli olacağı duyuruldu.
VERGİLER MAHKEMELİK OLMUŞTU
ABD yönetimi, Kanada'nın Amerikan ticaretine yönelik ayrımcı uygulamalarda bulunduğu gerekçesiyle temmuz ayında ilk olarak yüzde 50 oranında ek gümrük vergisi getirmişti.
Trump, Tarife Yasası'nın 338. bölümü kapsamında Kanada menşeli belirli ürünlere ek vergi getiren üç ayrı başkanlık bildirisi imzalamıştı.
Söz konusu bildirilerle peynirden alkollü içeceklere, hokey sopalarından mobilyaya kadar geniş bir ürün grubuna yüzde 50 ek vergi konuldu.
Trump, eylül ayında ticari tedbirleri daha da genişleterek belirli motosikletler, süt ürünleri ve alkollü içeceklerin ithalatını 29 Eylül'den itibaren yasaklayan kararları onayladı.
Uygulanan ek gümrük vergileri ABD içinde de yargıya taşındı.
New Jersey merkezli gıda ithalatçısı Gellert Global Group, tarifelerin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesinde dava açtı.
Şirket dava dilekçesinde, 1930 tarihli Tarife Yasası'nın 338. maddesi kapsamında Kanada ürünlerine getirilen yüzde 50'lik ek vergilerin durdurulmasını ve bugüne kadar tahsil edilen tutarların iade edilmesini istedi.