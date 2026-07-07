Kanada, küresel savunma bankası için destekçi arıyor

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, Ankara'da düzenlenen NATO liderler zirvesinin oturum aralarında yaptığı açıklamada, küresel savunma bankası girişimini kurucu ülkelerin listesiyle birlikte resmen duyurmadan önce daha fazla devletin projeye destek vermesini istediklerini açıkladı.

Başbakan Mark Carney liderliğindeki Kanada hükümeti, çok taraflı Savunma, Güvenlik ve Dayanıklılık Bankasının kurulması için tanıtım faaliyetlerini sürdürüyor.

Kanada'nın başmüzakerecisi geçen hafta yaptığı açıklamada, zirveye kadar yaklaşık 10 kurucu ülkeyi duyurmayı hedeflediklerini belirtmişti.

Kurulması planlanan banka, müttefik ülkelerin savunma kapasitelerini güçlendirmek amacıyla ucuz finansman yoluyla 100 milyar sterline kadar kaynak yaratmayı hedefliyor.

Girişimin geleceği, kuruluş sermayesini sağlaması istenen diğer ülkelerden gelecek daha geniş desteğe bağlı bulunuyor.

Dışişleri Bakanı Anand, müzakere yürütülen ülkelerin isimlerini paylaşmadı ancak projenin Kanada dışındaki tek resmi destekçisi olan Lüksemburg'un bu süreçte büyük çaba sarf ettiğini aktardı.

Anand, projeye katılım konusunda şu ifadeleri kullandı:

"Bir açıklamada bulunmadan önce daha fazla ülkenin bu yapıya dahil olmasını istiyoruz. Birçok ülkeyle görüşmelerimiz devam ediyor. Elbette şu anda da kritik bir ülke çoğunluğuna sahibiz ancak küçük ve orta ölçekli işletmelerin üretim kapasitelerini artırabilmesini güvence altına almak adına ne kadar çok olursak o kadar iyi."

En yüksek kredi notu olan üçlü A (AAA) seviyesini hedefleyen bankanın, özellikle ucuz finansmana erişmekte zorlanan ülke ve şirketlere düşük faizli krediler sağlaması planlanıyor.

Yapı ayrıca, savunma sanayisinin ölçek büyütmesini desteklemek amacıyla özel bankalara kredi garantileri sunacak.