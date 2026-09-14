Kanada rotayı AB'ye kırdı. "Benzersiz ittifak kuracağız"
14.09.2026 09:42
ABD Başkanı Donald Trump'ın son dönemde sıkıştırdığı Kanada Başbakanı Mark Carney, Avrupa Birliği ile stratejik bir ortaklık ve "benzersiz bir ittifak" kurmayı hedeflediklerini açıkladı.
Kanada Başbakanı Mark Carney, ülkesinin Avrupa Birliği ile tam üyelik peşinde olmadığını, bunun yerine "benzersiz bir ittifak" kurmayı hedeflediğini açıkladı.
Daha önce Wall Street Journal gazetesi, Kanada'nın birliğe "ortak üye" olma ihtimalini değerlendirdiğini yazmıştı.
Dün Toronto Uluslararası Film Festivali'nde gazetecilere konuşan Carney, "Avrupa Birliği'ne üye olmayı amaçlamıyoruz" dedi.
Kanada Başbakanı hedeflerini şu sözlerle aktardı: "Aradığımız ve görüşmelerine başlayacağımız şey, Kanada ile Avrupa Birliği arasında benzersiz bir ittifak kurulması. Aynı değerleri paylaşıyoruz, önceliklerimiz birbiriyle örtüşüyor ve karşılıklı olarak birbirini tamamlayan çok güçlü yönlerimiz var."
Wall Street Journal gazetesi, geçmişte üyelik şartları konusunda taviz vermeyen AB'nin, Kanada'ya henüz oluşturulmamış bir "ortak üyelik" statüsü verilmesi fikrine sıcak baktığını yazdı.
Haberde hem AB hem de Kanada kanadından ismi açıklanmayan yetkililerin görüşlerine yer verildi.
The Globe and Mail gazetesi ise ortak üyelik kavramını Carney'nin değil AB'nin gündeme getirdiğini aktardı.
Gazeteye konuşan ve kimliğini açıklamayan bir kaynak, ilişkilerin gelecekteki adlandırmasına yönelik tartışmaların henüz çok erken olduğunu ifade etti. Avrupa Komisyonu sözcüleri konuya ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.
Başbakanlık, Carney'nin gelecek hafta Fransa ve İngiltere'yi ziyaret edeceğini cumartesi günü doğruladı.
Kanada Başbakanı, Strasbourg'daki Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'na hitap edecek ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in yapacağı "Birliğin Durumu" konuşmasını takip edecek.
Kanada ile ABD arasında başlayan ticaret savaşı, Ottawa yönetiminin diğer ticaret ortaklarına yönelme arayışını hızlandırdı.
Başkan Donald Trump'ın geçen yıl Beyaz Saray'a dönmesiyle ticaret ve diğer başlıklarda patlak veren anlaşmazlıklar, iki ülke ilişkilerini ciddi biçimde sarstı.
Karşılıklı gümrük vergileri sınır ötesindeki on milyarlarca dolarlık ticareti doğrudan etkiliyor.
Dün başkanlık uçağı Air Force One'da gazetecilere konuşan Trump, Kanada'yı "iş yapması en zor ülke" olarak niteledi ve "Yıllardır ülkemizi sömürdüler" dedi.
Diğer yandan Kanada'nın "bir anlaşma yapmaya can attığını" öne süren ABD Başkanı, 1 Ocak'tan itibaren Kanada menşeli otomobil, kamyon ve oto parçalarına yeni gümrük tarifeleri getirme niyetini yineledi.
Wall Street Journal'a göre Kanada ve AB, enerji, yapay zeka, savunma ve kritik madenler gibi stratejik tedarik zincirlerindeki mal, hizmet ve çalışanların serbest dolaşımını sağlayacak modeller üzerinde duruyor.
Bu plan hayata geçerse AB'nin sınırları fiilen genişlemiş olacak.
Görüşülen başlıklar arasında deniz altı kabloları döşenmesi, ortak veri merkezleri, bulut depolama alanları ve yeni uydu ağlarının inşası ile Kanada enerjisini AB'ye taşıyacak altyapı projeleri de yer alıyor.
WSJ'nin süreci bilen iki yetkiliye dayandırdığı habere göre Carney, Kanada vatandaşlarının AB içinde vizesiz yaşayıp çalışabilmesi ihtimalini başta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olmak üzere çok sayıda AB lideriyle düzenli olarak ele alıyor.
Macron'un basın ofisi yorum taleplerine geri dönmedi ancak Macron ile Carney'nin 20 Eylül'de Kanada'nın Atlantik kıyısındaki Fransız toprağı Saint Pierre ve Miquelon adalarında bir araya geleceğini teyit etti.
Bunun yanı sıra Kanada ile AB arasındaki ilişkileri derinleştirme çabalarının zorluklarla karşılaşması bekleniyor.
Geçmişte imzalanan daha dar kapsamlı ticaret anlaşması dahi Avrupa içinde ciddi bir muhalefetle karşılaşmıştı.
Söz konusu anlaşmanın üzerinden on yılı aşkın süre, geçici olarak yürürlüğe girmesinin üzerinden ise dokuz yıl geçmesine karşın bazı AB üyesi ülkeler metni henüz onaylamadı.