Kanada rotayı AB'ye kırdı. "Benzersiz ittifak kuracağız"

WSJ'nin süreci bilen iki yetkiliye dayandırdığı habere göre Carney, Kanada vatandaşlarının AB içinde vizesiz yaşayıp çalışabilmesi ihtimalini başta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olmak üzere çok sayıda AB lideriyle düzenli olarak ele alıyor.

Macron'un basın ofisi yorum taleplerine geri dönmedi ancak Macron ile Carney'nin 20 Eylül'de Kanada'nın Atlantik kıyısındaki Fransız toprağı Saint Pierre ve Miquelon adalarında bir araya geleceğini teyit etti.

Bunun yanı sıra Kanada ile AB arasındaki ilişkileri derinleştirme çabalarının zorluklarla karşılaşması bekleniyor.

Geçmişte imzalanan daha dar kapsamlı ticaret anlaşması dahi Avrupa içinde ciddi bir muhalefetle karşılaşmıştı.

Söz konusu anlaşmanın üzerinden on yılı aşkın süre, geçici olarak yürürlüğe girmesinin üzerinden ise dokuz yıl geçmesine karşın bazı AB üyesi ülkeler metni henüz onaylamadı.