Kanser tüm vücudunu sardı. Joe Biden'ın oğlu açıkladı. "Çok acı verici"
09.08.2026 08:59
Prostat kanseri nedeniyle tedavisi gören eski Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'ın tedavisi iyiye gitmiyor.
Eski ABD Başkanı 83 yaşındaki Joe Biden yaklaşık bir yıldır kanserle mücadele ediyor.
Biden, son dönemlerde kanserle savaşırken kameralar karşısına çıkmaya devam ediyordu ancak oğlu Hunter Biden, babasının tedavisinin iyiye gitmediğini, kanserin yayıldığını ve metastaz yaptığını açıkladı.
Biden, babasının hastalığının son derece “ağrılı ve yıpratıcı bir hal” aldığını söyledi. Babasının oldukça dirençli olduğunu dile getiren Biden, çoğu zaman yaşadığı ağrıları paylaşmadığını belirtti.
Ayrıca, eski başkanın, kasım ayındaki ara seçimlerin ardından “Bana Söz Ver, Amerika” adlı anı kitabının yayınlanacağını duyurdu.
BEYAZ SARAY'DAN AYRILMASINDAN 4 AY SONRA DUYURMUŞTU
83 yaşındaki Biden, Beyaz Saray’dan ayrılmasının üzerinden dört aydan kısa bir süre geçtikten sonra, Mayıs 2025’te prostat kanserine yakalandığını açıklanmıştı. Hastalığın agresif bir tür olduğu ve kemiklere sıçradığı da belirtmişti.