Kanser tüm vücudunu sardı. Joe Biden'ın oğlu açıkladı. "Çok acı verici"

BEYAZ SARAY'DAN AYRILMASINDAN 4 AY SONRA DUYURMUŞTU

83 yaşındaki Biden, Beyaz Saray’dan ayrılmasının üzerinden dört aydan kısa bir süre geçtikten sonra, Mayıs 2025’te prostat kanserine yakalandığını açıklanmıştı. Hastalığın agresif bir tür olduğu ve kemiklere sıçradığı da belirtmişti.