Kaplanın ziyaretçiyi öldürdüğü videoyu paylaşan Trump'a tepki yağdı
14.10.2026 10:20
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Truth Social sosyal medya hesabından, İngiltere'deki bir vahşi yaşam parkında kaplan tarafından öldürülen adamın videosunu paylaşması büyük tepki çekti.
İngiltere'nin Yorkshire bölgesindeki vahşi yaşam parkında kaplan bölümüne giren ziyaretçi William Chapman, 200 kiloluk "Altai" isimli kaplan tarafından öldürülmüş ve o anların videosu dünya çapında yankı bulmuş ve üzüntüyle izlenmişti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın bu korkunç anların 41 saniyelik videosunu Truth Social hesabından paylaşması ise sosyal medyada büyük tepki çekti. Aynı paylaşım daha sonra Beyaz Saray'ın "Rapid Response 47" hesabından da yapıldı.
“DOĞAYLA ASLA OYUN OYNAMAYIN” YAZDI
Sosyal medyada hiç çekinmeden kışkırtıcı videolar paylaşmasıyla da bilinen ABD Başkanı Trump'ın, kaplan videosunun açıklama kısmına "Doğayla asla oyun oynamayın" yazması dikkat çekti.
Beyaz Saray'ın, X'te 2,3 milyon takipçisi bulunan "Rapid Response 47" hesabından yaptığı aynı paylaşımın yorum bölümüne Trump'a yönelik tepkiler çığ gibi yağdı.
Trump'ın sağduyusunu sorgulayan bir kullanıcı paylaşım için "hastalıklı" kelimesini kullanırken, bir diğeri "(Trump'ın) Büyük bir destekçisiyim ama bu paylaşıma da bayılmadım." dedi.
"Gerçekten bir adamın öldürülme videosunu mu paylaşıyorsun? Hiç utanmanız yok mu?" ve "Bu adam öldü. Ailesi de artık bu görüntüleri paylaşmayın demişti." gibi tepkiler de göze çarptı.
Kaplanlı videonun ardından Donald Trump kendisini gülen bir kaplanla güreş tutup arkadaş olan birisi gibi gösteren bir yapay zeka üretimi video daha yayınlayarak tepkileri katladı.
NE OLMUŞTU?
İngiltere'nin Yorkshire bölgesinde geçtiğimiz cumartesi günü yaşanan korkunç olayda, vahşi yaşam parkında kaplanlara ayrılmış bölüme giren William Chapman, "Altai" isimli 200 kiloluk kaplanın saldırısı sonucu ağır yaralanmış ve müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetmişti.
Görgü tanıklarının ifadelerinin aksine olay yaşanırken hayvana silahlı bir müdahalede bulunulmadığı ve kaplanın herhangi bir şekilde yaralanmadığı polis tarafından açıklanmıştı. Silah seslerinin kaplanı korkutup durdurmak için hayvanat bahçesi personelinin kullandığı pompalı tüfek benzeri silahtan geldiği bildirilmişti.
Sosyal medyada yer alan bir videoda, ziyaretçilerden biri kaplanın görüntüsünü çektiği sırada yanına yaklaşan Chapman'ın, "Kaplanla benim fotoğrafımı çeker misiniz?" diye sorduğu ve parkın "Kaplanlar Ülkesi" adlı bölümüne girdiği görüldü.
İngiltere'nin Yorkshire bölgesindeki hayvanat bahçesindeki kaplan bölümüne giren ziyaretçinin ölümüne sebep olan "Altai" isimli kaplanın itlaf edilmeyeceği açıklandı.
KAPLAN İTLAF EDİLMEYECEK
Yorkshire Vahşi Yaşam Parkı'ndan yapılan açıklamada, "Çok fazla insan, kaplan Altai ile ilgili olarak bizimle temasa geçti. Herkese kaplanın güvende ve iyi olduğunun, yaşanan olay nedeniyle ötanazi yapılmayacağının güvencesini veriyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.
8 BİN METREKARELİK AÇIK ALANDA YAŞIYOR
Soyu tehlike altındaki türlerden Altai'ın tutulduğu bölümün 8 bin metrekarelik açık alandan oluştuğu, hayvanların bu bölümde serbestçe dolaştıkları, ziyaretçilerin alanın üzerindeki köprüden aşağı bakarak hayvanları izledikleri belirtilmişti.