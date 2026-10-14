Kaplanın ziyaretçiyi öldürdüğü videoyu paylaşan Trump'a tepki yağdı

Beyaz Saray'ın, X'te 2,3 milyon takipçisi bulunan "Rapid Response 47" hesabından yaptığı aynı paylaşımın yorum bölümüne Trump'a yönelik tepkiler çığ gibi yağdı.

Trump'ın sağduyusunu sorgulayan bir kullanıcı paylaşım için "hastalıklı" kelimesini kullanırken, bir diğeri "(Trump'ın) Büyük bir destekçisiyim ama bu paylaşıma da bayılmadım." dedi.

"Gerçekten bir adamın öldürülme videosunu mu paylaşıyorsun? Hiç utanmanız yok mu?" ve "Bu adam öldü. Ailesi de artık bu görüntüleri paylaşmayın demişti." gibi tepkiler de göze çarptı.