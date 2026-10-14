"Karanlık enerji" için yeni umut, evrenin uzak geçmişinden gelen bu zayıf parıltı mı?

Hidrojen, kozmostaki çok bulunan element olabilir ancak bilim insanları bunu şimdi eşi benzeri olmayan bir amaç için kullanıyor.

Evrenin ivmelenerek genişlemesinin arkasındaki itici güç olan gizemli "karanlık enerji"nin doğasını çözümlemek için, kainatın uzak geçmişindeki hidrojenin sönük radyo parıltısı umut ışığı olmuş durumda.

"Kanada Hidrojen Yoğunluğu Haritalama Deneyi" (CHIME) projesi için çalışan bilim insanlarının bu parıltıyı keşfetmesiyle gündeme gelen yeni yaklaşım, karanlık enerjiyi incelemek için daha hızlı ve çok daha ucuz bir yol sunmakla kalmıyor, aynı zamanda CHIME için de büyük bir kilometre taşı oluşturuyor.

CHIME cihazI özellikle karanlık enerjiyi ve onun her yere yayılan etkisini araştırmak için tasarlanmıştı.