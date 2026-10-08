Karanlık köşede buldu. 30 dolara aldı, 1 milyon 35 bin dolara sattı
08.10.2026 14:36
ABD'de bir evin garaj girişinde 30 dolara satın alınan natürmort tablonun, sürrealist ressam Gertrude Abercrombie'nin 75 yıldır kayıp olan eseri olduğu belirlendi.
ABD'nin Michigan eyaletinde bir ev eşyası satışında 30 dolara satın alınan yağlı boya tablonun, Amerikalı sürrealist ressam Gertrude Abercrombie'ye ait olduğu ortaya çıktı.
Yaklaşık 75 yıldır kayıp olan eser, açık artırmada 1,35 milyon doları aşan bir bedelle satılarak sanatçı açısından rekor kırdı.
Müzayede evi Freeman's'ın paylaştığı bilgiye göre, 20x28 santimetre (8x11 inç) boyutlarındaki natürmort tablo, temmuz ayında Michigan'daki bir evin garaja açılan koridorunun karanlık bir köşesinde bulundu.
O günkü diğer alıcıların fark etmediği eseri, plak ve mobilya meraklısı olan ancak kimliği açıklanmayan bir kişi satın aldı.
Karanlık zemin üzerinde "Abercrombie, '51" imzasını güçlükle seçen alıcı, eseri 30 dolara aldıktan sonra aile tatilinin rotasını değiştirerek Milwaukee Sanat Müzesi'ndeki Abercrombie sergisine gitti.
Müze kataloğunda yer alan 1952 tarihli bir gazete kupüründe, tablonun resmettiği gerçek deniz kabuklarıyla yan yana çekilmiş fotoğrafını gören alıcı, tabloyu serginin sponsorları arasında yer alan Freeman's müzayede evine götürdü.
UZMAN İNCELEMESİYLE ESERİN ÖZGÜNLÜĞÜ KESİNLEŞTİ
CNN televizyonunun haberine göre Roosevelt Üniversitesi'nden sanat tarihi profesörü ve Abercrombie uzmanı Susan Weininger, eserin 1951 tarihli "Alderman Merriam's Shells" (Belediye Meclisi Üyesi Merriam'ın Deniz Kabukları) adlı orijinal çalışma olduğunu ve halen ilk çerçevesini koruduğunu teyit etti.
Sanat restoratörü Julian Baumgartner tarafından temizlenen tablo, yüzeyindeki kir tabakası ve matlaşan vernikten arındırıldı.
Baumgartner, belgesel niteliğindeki video kaydında eserin genel olarak "mükemmel durumda" olduğunu belirterek, "Solgundu, canlılığını yitirmişti; ancak temizlenip rötuşlandıktan ve yeniden verniklendikten sonra canlandı ve ışıldadı" değerlendirmesini yaptı.
Abercrombie'nin 1951 yılında tamamladığı ve on deniz kabuğunu resmettiği çalışma, takip eden iki yıl boyunca sanatçının altı kişisel sergisinde yer aldı.
O dönem 50 ila 150 dolar arasında fiyat biçilen eser satılmadı.
Sanatçı, tabloyu muayene hizmeti karşılığında Kalamazoo kentindeki bir doktora hediye etti.
Tablo, doktorun vefatının ardından miras yoluyla ailesinde kaldı ve temmuz ayındaki ev satışına kadar kamuoyunun erişimine kapalı kaldı.
Müzayede evi, satış öncesinde tabloya 150 bin ila 250 bin dolar arasında değer biçmişti.
Bugün yapılan açık artırmada verilen teklifler bu tahminleri geride bıraktı ve eser 1,35 milyon doların üzerinde bir tutara alıcı bularak sanatçı için yeni bir müzayede rekoru kırdı.
Daha önceki rekor, 2025 yılında Sotheby's tarafından 1,02 milyon dolara satılan "Message for Mercy" adlı tabloya aitti.
AMERİKAN SANATININ "BOHEM KRALİÇESİ"
Büyük ölçüde kendi kendini yetiştiren ve 1977 yılında yaşamını yitiren Gertrude Abercrombie, sürreal kompozisyonlarıyla tanınıyor.
Chicago'nun Hyde Park semtindeki evinde Dizzy Gillespie ve Charlie Parker gibi caz müzisyenlerinin sahne aldığı toplantılara ev sahipliği yapan ressam, Amerikan sanatında "Bohem Kraliçe" olarak anılıyor.
Eserlerinde deniz kabukları, salyangozlar, baykuşlar, kediler ve boş araziler gibi temaları sıkça işleyen sanatçı, nesneleri kişisel deneyimlerinin ve kimliğinin simgesi olarak tuvale aktarıyordu.
Freeman's Başkan Yardımcısı Zachary Wirsum, Milwaukee'deki sergiyi gezenlere Abercrombie eserlerinin nadiren de olsa bu tür ev satışlarında çıkabileceğini anlattığını belirterek, "Bu ihtimallerden birinin bir aydan kısa süre sonra gerçekleşeceğini tahmin edemezdim" ifadesini kullandı.