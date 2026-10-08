Karanlık köşede buldu. 30 dolara aldı, 1 milyon 35 bin dolara sattı

CNN televizyonunun haberine göre Roosevelt Üniversitesi'nden sanat tarihi profesörü ve Abercrombie uzmanı Susan Weininger, eserin 1951 tarihli "Alderman Merriam's Shells" (Belediye Meclisi Üyesi Merriam'ın Deniz Kabukları) adlı orijinal çalışma olduğunu ve halen ilk çerçevesini koruduğunu teyit etti.

Sanat restoratörü Julian Baumgartner tarafından temizlenen tablo, yüzeyindeki kir tabakası ve matlaşan vernikten arındırıldı.

Baumgartner, belgesel niteliğindeki video kaydında eserin genel olarak "mükemmel durumda" olduğunu belirterek, "Solgundu, canlılığını yitirmişti; ancak temizlenip rötuşlandıktan ve yeniden verniklendikten sonra canlandı ve ışıldadı" değerlendirmesini yaptı.

Abercrombie'nin 1951 yılında tamamladığı ve on deniz kabuğunu resmettiği çalışma, takip eden iki yıl boyunca sanatçının altı kişisel sergisinde yer aldı.

O dönem 50 ila 150 dolar arasında fiyat biçilen eser satılmadı.

Sanatçı, tabloyu muayene hizmeti karşılığında Kalamazoo kentindeki bir doktora hediye etti.

Tablo, doktorun vefatının ardından miras yoluyla ailesinde kaldı ve temmuz ayındaki ev satışına kadar kamuoyunun erişimine kapalı kaldı.

Müzayede evi, satış öncesinde tabloya 150 bin ila 250 bin dolar arasında değer biçmişti.

Bugün yapılan açık artırmada verilen teklifler bu tahminleri geride bıraktı ve eser 1,35 milyon doların üzerinde bir tutara alıcı bularak sanatçı için yeni bir müzayede rekoru kırdı.

Daha önceki rekor, 2025 yılında Sotheby's tarafından 1,02 milyon dolara satılan "Message for Mercy" adlı tabloya aitti.