Kardeş olup olmadıklarını öğrenmek için yasaları çiğnediler

Donör spermi kullanılarak dünyaya gelen Arthur Kermalvezen, çocukluğundan itibaren hayatı boyunca karşılaştığı erkeklerin biyolojik babası olabileceğini düşündü.

Durumu BBC kanalına değerlendiren Kermalvezen, "Sorun şuydu: Donörünüzün kim olduğunu bilmiyorsanız, onun herkes olabileceğini hayal edebilirsiniz. Öğretmenim olabileceğini, otobüste gördüğüm insanların olabileceğini hayal ediyordum ve buna çok öfkeleniyordum çünkü böyle yaşamak imkânsız" dedi.

Arthur Kermalvezen'in bu arayışı, yetişkinlik döneminde kendisi gibi Paris'te donör yoluyla doğan Audrey ile tanışmasıyla farklı bir boyut kazandı.

Birbirlerine ilk görüşte âşık olan çift, aynı biyolojik babaya sahip olma ihtimaliyle karşı karşıya kaldı.

İki aktivistin doğduğu dönemde Paris'te yalnızca iki sperm bankasının bulunması ve donörlerin birden fazla bağış yapması, üvey kardeş olma riskini doğurdu.

Birlikte bir yaşam kurmak isteyen ikili, akraba olup olmadıklarını kesin olarak öğrenmeye karar verdi.