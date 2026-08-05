Kargo uçağı havada belirsiz bir cisimle çarpıştı. Uçuşlar durduruldu

Almanya'daki Leipzig-Halle Havalimanı'nda gece saatlerinde bir Ukrayna kargo uçağının yakınındaki pistte insansız hava aracı (İHA) tespit edilmesi üzerine güvenlik alarmı verildi ve havalimanına sevk edilen bomba imha robotu inceleme başlattı.

Gelişme nedeniyle çok sayıda uçak başka havalimanlarına yönlendirildi.

Almanya İçişleri Bakanlığı sözcüsü, Leipzig-Halle Havalimanı'na yapacağı planlı inişi iptal etmek zorunda kalan bir uçağın, yakınlarda havada kimliği belirsiz bir cisimle çarpıştığını açıkladı.

Sözcü, uçağın daha sonra başka bir havalimanına güvenli bir şekilde indiğini belirtti.

Bild gazetesi, havalimanının güney pistinde bulunan İHA'nın patlayıcı madde ve fünye taşıdığını yazdı.

Federal polis ise soruşturmanın devam ettiğini belirterek gazetede yer alan bu ayrıntıyı teyit etmedi.

Almanya federal polisi çarşamba sabahı yaptığı ilk açıklamada, güvenlik kaynaklı bir olay nedeniyle havalimanındaki uçuşların geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.

Polisin açıklamasında, "Gece yarısından kısa bir süre önce Leipzig-Halle Havalimanı yakınlarında tanımlanamayan bir uçan nesne görüldü ve bu durum bir yolcu uçağı da dahil olmak üzere birden fazla uçağın başka havalimanlarına yönlendirilmesine yol açtı" ifadelerine yer verildi.

Polis açıklamasında ayrıca, "Güney pistinin yakınında tespit edilen bir cisim, ilk olarak federal polis tarafından incelenmiş, bu süreçte bir patlayıcı imha robotu da görevlendirilmiştir" denildi.

Açıklamada cismin imha edilip edilmediğine ilişkin bilgi verilmedi.

Yönlendirilen uçuşlar arasında Mallorca'dan gelen bir yolcu uçağı ile havalimanına giden çok sayıda kargo uçağının yer aldığı kaydedildi.