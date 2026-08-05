Kargo uçağı havada belirsiz bir cisimle çarpıştı. Uçuşlar durduruldu
05.08.2026 16:16
Almanya'daki Leipzig-Halle Havalimanı'nda bir Ukrayna kargo uçağının yakınında İHA bulunması üzerine bomba imha robotu sevk edildi ve uçuşlar geçici olarak durduruldu.
Almanya'daki Leipzig-Halle Havalimanı'nda gece saatlerinde bir Ukrayna kargo uçağının yakınındaki pistte insansız hava aracı (İHA) tespit edilmesi üzerine güvenlik alarmı verildi ve havalimanına sevk edilen bomba imha robotu inceleme başlattı.
Gelişme nedeniyle çok sayıda uçak başka havalimanlarına yönlendirildi.
Almanya İçişleri Bakanlığı sözcüsü, Leipzig-Halle Havalimanı'na yapacağı planlı inişi iptal etmek zorunda kalan bir uçağın, yakınlarda havada kimliği belirsiz bir cisimle çarpıştığını açıkladı.
Sözcü, uçağın daha sonra başka bir havalimanına güvenli bir şekilde indiğini belirtti.
Bild gazetesi, havalimanının güney pistinde bulunan İHA'nın patlayıcı madde ve fünye taşıdığını yazdı.
Federal polis ise soruşturmanın devam ettiğini belirterek gazetede yer alan bu ayrıntıyı teyit etmedi.
Almanya federal polisi çarşamba sabahı yaptığı ilk açıklamada, güvenlik kaynaklı bir olay nedeniyle havalimanındaki uçuşların geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.
Polisin açıklamasında, "Gece yarısından kısa bir süre önce Leipzig-Halle Havalimanı yakınlarında tanımlanamayan bir uçan nesne görüldü ve bu durum bir yolcu uçağı da dahil olmak üzere birden fazla uçağın başka havalimanlarına yönlendirilmesine yol açtı" ifadelerine yer verildi.
Polis açıklamasında ayrıca, "Güney pistinin yakınında tespit edilen bir cisim, ilk olarak federal polis tarafından incelenmiş, bu süreçte bir patlayıcı imha robotu da görevlendirilmiştir" denildi.
Açıklamada cismin imha edilip edilmediğine ilişkin bilgi verilmedi.
Yönlendirilen uçuşlar arasında Mallorca'dan gelen bir yolcu uçağı ile havalimanına giden çok sayıda kargo uçağının yer aldığı kaydedildi.
İçişleri Bakanlığı sözcüsü daha sonra AFP ajansına yaptığı açıklamada, "Dronun Leipzig-Halle Havalimanı'nda bulunduğunu doğrulayabilirim. Bunun ötesinde şu anda ne yazık ki bir şey söyleyemiyorum" dedi.
Havada yaşanan temasla ilgili olarak da Leipzig'e inmesi gereken bir uçağın inişi iptal etmek zorunda kaldığını belirten sözcü, "Uçak daha sonra bir cisimle çarpıştı" diye konuştu ve uçağın güvenli bir şekilde indiğini ekleyerek daha fazla ayrıntı vermekten kaçındı.
Bild gazetesi, havada tanımlanamayan cisimle çarpışan uçak hakkında ek ayrıntılar aktardı. Habere göre bu uçak, havalimanından yaklaşık altı kilometre uzakta vurulan bir DHL kargo uçağıydı.
Uçağın burun kısmında hafif hasar meydana geldiği ve bu hasarın daha sonra güvenli bir şekilde indiği Hannover Havalimanı'nda tespit edildiği bildirildi.
Olayın yaşandığı havalimanı, Alman ordusu ile NATO müttefikleri tarafından askeri malzemelerin taşınmasında kilit bir rol oynuyor ve aynı zamanda Ukraynalı Antonov Airlines şirketinin üssü olarak hizmet veriyor.
Yerel bir haber ajansı tarafından yayınlanan görüntülerde, bomba imha robotunun Ukrayna bayrağının sarı ve mavi renkleriyle boyanmış bir Antonov uçağının yakınında çalıştığı görüldü.
Uçağın gövdesinde, Rus saldırılarına uğrayan bir Ukrayna bölgesine atıfla "Herson Gibi Cesur Ol" ifadesinin yazılı olduğu kaydedildi.
Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Oleksii Makeiev, Welt TV'ye yaptığı açıklamada olayda Moskova'nın parmağı olduğundan şüphelendiğini belirterek, "Rusya'dan başka kim olabilir?" dedi.
Makeiev ayrıca Leipzig'de 2024 yılında bir DHL paketinin karıştığı olaya da değindi. Büyükelçi, "Rusya gerçekten de uzun zamandır bu hibrit savaşı yürütüyor. Ancak 'hibrit' kelimesi, Rusya'nın sadece Ukrayna'ya karşı değil, Avrupa'ya karşı da savaş yürüttüğü gerçeğini bir şekilde hafifletiyor" değerlendirmesini yaptı.
Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde son dönemde havalimanları, askeri üsler ve sanayi tesisleri gibi hassas alanların üzerinde uçan insansız hava araçları defalarca tespit edildi.
Ukrayna'nın en büyük askeri destekçilerinden biri olan Almanya'da yetkililer, sabotaj, casusluk ve dezenformasyon kampanyasının bir parçası olarak bu tür olayların birçoğunun arkasında Rusya'nın bulunduğundan şüphelendiklerini ifade ediyor.
Leipzig Havalimanı'nda Temmuz 2024'te bir kargo paketi, DHL uçağına yüklenmeden önce karada alev almıştı. Güvenlik birimleri bu olayı Moskova bağlantılı bir kundaklama ve sabotaj planı olarak değerlendirmişti.
Rusya ise bu tür olayların arkasında olduğu iddialarını reddediyor.
Ayrıca geçen yıl bir Çin vatandaşı, Leipzig-Halle Havalimanı'ndaki uçuş programları ve kargo hareketleri hakkındaki bilgileri Pekin adına casusluk yapan bir kişiye aktardığı gerekçesiyle mahkum edilmişti.
Havalimanındaki olağan uçuş trafiği çarşamba gününün ilk saatlerinde yeniden başladı.
Ancak soruşturma ekipleri güney pistinde delil aramayı sürdürürken uçuşların yalnızca kuzey pistinden yürütüldüğü bildirildi.