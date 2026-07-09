Kargo uçağı kaybolmuştu, enkazı denizin dibinde bulundu

Uçuş takip platformu Flightradar24 verilerine göre uçak, son dakikalarında olağan dışı irtifa değişimleri yaşadı.

Veriler, uçağın bir dakikadan kısa sürede yaklaşık 5 bin feet irtifa kaybettiğini, ardından 30 saniye içinde yaklaşık 6 bin feet yükseldiğini ve sonrasında 36 bin 550 feet irtifadan kontrolsüz şekilde dalışa geçtiğini gösterdi.

Son sinyal, uçağın deniz seviyesinden yaklaşık bin 100 feet yüksekte bulunduğunu ve dakikada 22 bin 400 feetlik son derece yüksek bir alçalma hızıyla düştüğünü ortaya koydu.