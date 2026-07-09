Kargo uçağı kaybolmuştu, enkazı denizin dibinde bulundu
09.07.2026 09:47
Pakistan açıklarında kaybolan K2 Airways'e ait Boeing 737 tipi kargo uçağının enkazına ulaşıldı. Beş kişilik mürettebatı bulmak için deniz ve havadan başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.
12 SAAT SÜREN ARAMA ÇALIŞMASI
Pakistan'da radardan kaybolan K2 Airways'e ait Boeing 737 tipi kargo uçağının enkazı, yaklaşık 12 saat süren arama çalışmalarının ardından bulundu. Yetkililer, uçaktaki beş kişilik mürettebata ulaşmak için operasyonların sürdüğünü açıkladı.
Pakistan Havalimanları Otoritesi, uçağın enkazının Umara Limanı'nın yaklaşık 53 deniz mili (98 kilometre) güneyinde tespit edildiğini duyurdu.
MÜRETTEBAT İÇİN ARAMA SÜRÜYOR
K2 Airways, uçakta iki pilot, iki mühendis ve bir destek personelinin bulunduğunu açıkladı. Yetkililer mürettebatın durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmazken, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ailelere taziyelerini iletti ve arama çalışmalarının hızlandırılması talimatını verdi.
27 yıllık yolcu uçağından dönüştürülen kargo uçağı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şarja kentinden Karaçi'ye giderken kaybolmuştu.
SİSTEM ARIZASI BİLDİRİLDİ
Pakistan Havalimanları Otoritesi'nin açıklamasına göre uçak, salı günü yerel saatle 21.18'de seyrüsefer sisteminde sorun yaşadığını bildirdi. Hava trafik kontrolörleri uçağa yönlendirme yapmaya çalışırken, yaklaşık üç dakika sonra radar kayıtlarında irtifa kaybetmeye başladığı görüldü ve uçakla iletişim kesildi.
O sırada uçağın Karaçi'nin yaklaşık 287 kilometre batısında bulunduğu belirtildi.
UÇUŞ VERİLERİ ANİ İRTİFA DEĞİŞİMLERİNE İŞARET EDİYOR
Uçuş takip platformu Flightradar24 verilerine göre uçak, son dakikalarında olağan dışı irtifa değişimleri yaşadı.
Veriler, uçağın bir dakikadan kısa sürede yaklaşık 5 bin feet irtifa kaybettiğini, ardından 30 saniye içinde yaklaşık 6 bin feet yükseldiğini ve sonrasında 36 bin 550 feet irtifadan kontrolsüz şekilde dalışa geçtiğini gösterdi.
Son sinyal, uçağın deniz seviyesinden yaklaşık bin 100 feet yüksekte bulunduğunu ve dakikada 22 bin 400 feetlik son derece yüksek bir alçalma hızıyla düştüğünü ortaya koydu.
"MÜRETTEBAT UÇAKLA MÜCADELE EDİYORDU"
Eski ticari pilot ve ABD'li havacılık güvenliği uzmanı John Cox, mevcut uçuş verilerinin mürettebatın bilinmeyen bir nedenle uçağı kontrol altında tutmaya çalıştığını gösterdiğini söyledi.
Cox, "Son anlarda uçağın stol durumuna girerek çok yüksek bir alçalma hızıyla düşmüş olması mümkün." değerlendirmesinde bulundu.
Pakistan'ın uluslararası kurallar çerçevesinde yürüttüğü soruşturmada kara kutuların bulunup bulunmadığı henüz açıklanmadı.
1999 yılında yolcu uçağı olarak Rus havayolu Aeroflot'a teslim edilen Boeing 737-400, 2012'de kargo uçağına dönüştürülmüştü. Uçak, K2 Airways filosundaki tek uçak olarak 2024 yılında hizmete girmişti.