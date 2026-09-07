Katlanabilir ilk iPhone geliyor. Beklenen fiyat dudak uçuklattı

Gövdenin incelmesi nedeniyle Face ID teknolojisinin yerini güç tuşuna entegre Touch ID sistemine bırakabileceği belirtiliyor.

Bloomberg'den Mark Gurman, cihazın iPad benzeri serbest bir çoklu pencere yapısı yerine uygulamaları yan yana çalıştırma olanağı sunacağını savundu.

Cihazda iki arka kamera ile hem iç hem dış ekranda çalışabilen bir ön kamera yer alması bekleniyor.

Donanım tarafında ise katlanabilir modelin 5 bin 500 mAh kapasiteli bir batarya ile gelerek bir iPhone'da kullanılan en büyük pile sahip olacağı iddia ediliyor.

Analist Jeff Pu'nun notlarına göre hem katlanabilir telefonun hem de iPhone 18 ailesinin 12 GB RAM ile donatılması bekleniyor.

Apple konuya ilişkin henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.