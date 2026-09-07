Katlanabilir ilk iPhone geliyor. Beklenen fiyat dudak uçuklattı
07.09.2026 08:57
Son Güncelleme: 07.09.2026 09:02
Apple, ilk katlanabilir telefonunu iPhone 18 serisiyle birlikte 9 Eylül'deki etkinlikte tanıtabilir. Kitap formunda tasarlanan cihazın 2 bin doların üzerinde fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.
Teknoloji devi Apple, iddialara göre yıllardır konuşulan ilk katlanabilir akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor.
Sızıntılarda "iPhone Ultra" veya "iPhone Fold" adıyla anılan modelin, şirketin 9 Eylül 2026 tarihinde düzenleyeceği ve "Surprise and shine" temasını taşıyan etkinlikte iPhone 18 serisiyle birlikte sahneye çıkabileceği iddia ediliyor.
Bu etkinlik aynı zamanda görevinden ayrılan CEO Tim Cook'un koltuğu yeni yönetici John Ternus'a resmen devretmesinin ardından gerçekleşecek ilk büyük lansman niteliğini taşıyor.
Teknoloji portalı CNET'in aktardığına göre analist Ming-Chi Kuo, Apple'ın 2017'deki iPhone X lansmanına benzer bir strateji izleyebileceğini belirtiyor.
Buna göre cihaz eylül ayında tanıtılsa dahi satışa sunulması yılın ilerleyen dönemlerine veya 2027'ye sarkabilir.
Çinli sosyal medya platformu Weibo'daki sızıntı kaynağı Fixed Focus Digital, başlangıçta 10 milyon adetlik bir parti hedeflenmesine rağmen üretimin hızlanmasının 3 ila 5 ay alacağını, bunun da montaj hızını iPhone 17'ye kıyasla yüzde 30 ila yüzde 40 oranında yavaşlatacağını öne sürdü.
Bu gelişmenin lansman sonrası ciddi tedarik sıkıntılarına yol açabileceği belirtiliyor.
Cihazın fiyatının 2 bin ila 2 bin 500 dolar seviyesinden başlaması bekleniyor.
Yüksek fiyat öngörüsüne rağmen IDC analistleri, katlanabilir bir iPhone modelinin çıkması halinde küresel katlanabilir telefon satışlarının yüzde 19 büyüyeceğini ve Apple'ın bu pazardan tek başına yaklaşık yüzde 24 pay alabileceğini tahmin ediyor.
Sızıntılar, yeni modelin dikey kapaklı bir yapı yerine yatay açılan kitap formunda üretildiğine işaret ediyor.
Analist tahminlerine göre cihaz, katlandığında 5,5 inçlik bir dış ekrana, açıldığında ise 7,8 inçlik bir iç ekrana sahip olacak. Kalınlığının açıkken 4,5 ila 4,8 milimetre, kapalıyken 9 ila 9,5 milimetre arasında kalacağı öngörülüyor.
Ekranın katlanma çizgisini neredeyse tamamen yok edeceği ve menteşe mekanizmasında Liquidmetal Technologies tarafından sağlanan sıvı metal alaşım ile titanyum bileşenlerin kullanılabileceği iddia ediliyor.
Gövdenin incelmesi nedeniyle Face ID teknolojisinin yerini güç tuşuna entegre Touch ID sistemine bırakabileceği belirtiliyor.
Bloomberg'den Mark Gurman, cihazın iPad benzeri serbest bir çoklu pencere yapısı yerine uygulamaları yan yana çalıştırma olanağı sunacağını savundu.
Cihazda iki arka kamera ile hem iç hem dış ekranda çalışabilen bir ön kamera yer alması bekleniyor.
Donanım tarafında ise katlanabilir modelin 5 bin 500 mAh kapasiteli bir batarya ile gelerek bir iPhone'da kullanılan en büyük pile sahip olacağı iddia ediliyor.
Analist Jeff Pu'nun notlarına göre hem katlanabilir telefonun hem de iPhone 18 ailesinin 12 GB RAM ile donatılması bekleniyor.
Apple konuya ilişkin henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.