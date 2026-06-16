Kedi eti çetesine operasyon. 400 kedi kesilmekten son anda kurtarıldı

Vietnam'ın Ho Chi Minh kentinde polis, evcil hayvan hırsızlığına ilişkin artan şikayetler üzerine harekete geçerek kedileri çalıp toplayan bir şebekeye operasyon düzenledi.

Yerel basının haberlerine göre, "kedi çalma ve toplama konusunda uzmanlaşmış suç örgütüyle" bağlantılı dokuz kişi geçen hafta gözaltına alındı.

Operasyonlarda kesilerek gıda olarak kullanılmak üzere bekletilen 400'den fazla canlı kedi ile buz içinde saklanan 80 ölü kedi ele geçirildi. Ayrı bir tesiste bulunan 21 kedi de kurtarıldı.