Kendi imkanlarıyla 30 yaşından önce milyarder oldu
11.08.2026 11:09
Son Güncelleme: 11.08.2026 11:37
29 yaşındaki Luana Lopes Lara'nın kurduğu tahmin pazarı platformu Kalshi, 11 milyar dolar değere ulaştı. Lara, "dünyanın en genç kendi servetini yapan kadın milyarderi" unvanını aldı.
Brezilyalı eski balerin Luana Lopes Lara, kurucuları arasında yer aldığı tahmin pazarı platformu Kalshi'nin son yatırım turunda 11 milyar dolar değerlemeye ulaşmasıyla dünyanın kendi imkânlarıyla milyarder olan en genç kadını unvanını elde etti.
Altı yıl önce kurulan girişim, Taylor Swift ve Scale AI kurucularından Lucy Guo'nun ardından 29 yaşındaki Lopes Lara'yı milyarderler kulübüne taşıdı.
Wall Street finans dünyasına girmeden önce Rio de Janeiro'da profesyonel balerin olmak için günde 13 saate varan ağır idmanlar yapan Lopes Lara, disiplinli bir eğitim sürecinden geçti.
Forbes dergisinin verilerine göre, Brezilya'daki Bolşoy Tiyatrosu Okulu'ndaki bale öğretmenlerinin bacağını ne kadar süre yüksekte tutabildiğini test etmek için uyluğunun altına yanan sigara tuttukları, öğrenciler arasında ise rekabet nedeniyle birbirlerinin ayakkabılarına cam kırıkları saklandığı belirtildi.
Sabah 07.00'den öğleye kadar derslere giren, ardından 21.00'e kadar bale eğitimi alan Lopes Lara, 2013 yılında mezun olduktan sonra Avusturya'da dokuz ay profesyonel balerinlik yaptı.
Ardından dans kariyerini bırakarak Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) eğitime başladı.
MIT'deki eğitimi sırasında derslerde yanına oturan Tarek Mansour ile tanışan Lopes Lara, yaz aylarını Ray Dalio'nun kurduğu Bridgewater Associates ve Ken Griffin'in sahibi olduğu Citadel Securities gibi küresel finans devlerinde staj yaparak geçirdi.
İkili, 2018 yılında New York'taki Five Rings Capital stajı sırasında eve dönerken kullanıcıların seçimler, spor müsabakaları ve toplumsal olayların sonuçları üzerine işlem yapabildiği bir tahmin pazarı kurma fikrini geliştirdi.
Y Combinator kuluçka merkezinden destek alan şirket, 2020 yılında ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'ndan (CFTC) onay alarak federal düzeyde düzenlenen ilk tahmin pazarı platformu oldu.
Şirkette yaklaşık yüzde 12'şer hissesi bulunan Lopes Lara ve Mansour, Kalshi'nin son yatırım turunda 1 milyar dolar fon sağlaması ve şirket değerinin 11 milyar dolara ulaşmasıyla 30 yaşına basmadan milyarder unvanı kazandı.
Uzmanlar ve yatırımcılar, Lopes Lara'nın başarısında geçmişteki bale disiplininin önemli payı olduğunu belirtiyor.
EY tarafından yapılan araştırmalar, üst düzey kadın yöneticilerin yüzde 94'ünün geçmişte sporla ilgilendiğini gösteriyor.
Kalshi yatırımcılarından Alex Immerman, profesyonel bale geçmişinin pes etmeme becerisini geliştirdiğini kaydederek Lopes Lara'nın bu disiplin ve özgüveni şirket yönetiminde başarıyla uyguladığını ifade etti.