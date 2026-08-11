Kendi imkanlarıyla 30 yaşından önce milyarder oldu

Brezilyalı eski balerin Luana Lopes Lara, kurucuları arasında yer aldığı tahmin pazarı platformu Kalshi'nin son yatırım turunda 11 milyar dolar değerlemeye ulaşmasıyla dünyanın kendi imkânlarıyla milyarder olan en genç kadını unvanını elde etti.

Altı yıl önce kurulan girişim, Taylor Swift ve Scale AI kurucularından Lucy Guo'nun ardından 29 yaşındaki Lopes Lara'yı milyarderler kulübüne taşıdı.

Wall Street finans dünyasına girmeden önce Rio de Janeiro'da profesyonel balerin olmak için günde 13 saate varan ağır idmanlar yapan Lopes Lara, disiplinli bir eğitim sürecinden geçti.