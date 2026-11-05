Kendi imkanlarıyla tasarlayıp üretti, 19 yaşında Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Muhammad, bisiklet yapımına tutku ve kararlılığı sayesinde başladığını söyledi.

Bisikleti kendi imkanlarıyla ortaya çıkardığını vurgulayan Muhammad, "Bu bisiklet benim için çok özel. Çünkü onu kendi kaynaklarımı kullanarak, tamamen kendim yaptım. Yapım sürecinde birçok zorlukla karşılaştım. Özellikle ihtiyacım olan ekipmanlara ulaşmakta sıkıntı yaşadım. Ancak hiçbir zaman pes etmedim. Elimden gelenin en iyisini yaparak hayalimi gerçekleştirmeye çalıştım." ifadelerini kullandı.

Muhammad, bisikletini tamamladıktan sonra sosyal medyada paylaşarak daha geniş kitlelere ulaşmayı amaçladığını anlatarak, insanların çalışmasını görüp takdir etmesinin kendisine büyük motivasyon verdiğini dile getirdi.

Genç yaşta böyle bir başarıya imza atmanın kendisi için gurur verici olduğunu belirten Muhammad, ortaya koyduğu çalışmanın yalnızca kişisel bir başarı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.