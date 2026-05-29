Kenya'da yatılı okulda yangın. 16 kız çocuğu öldü
29.05.2026 04:36
Kenya'da yatılı kız okulunda çıkan yangında en az 16 öğrenci hayatını kaybetti, 79 öğrenci yaralandı.
Orta Afrika ülkesi Kenya'nın kuzeybatısındaki Nakuru kentinde yatılı bir okulda gece saatlerinde çıkan yangın felaketle sonuçlandı.
Kenya Eğitim Bakanı Julius Ogamba olaya ilişkin açıklamasında, yangın sırasında okulda 808 kız öğrencinin bulunduğunu belirtti.
Bakan Ogamba "Bunlardan 79'u yaralandı. Yaralılardan 71'i tedavi edilip taburcu edildi, 7'sinin ise hala hastanede tedavisi devam ediyor. Şu anda 16 can kaybımız var." dedi.
İçişleri Kabine Sekreteri Kipchumba Murkomen ise yangına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirterek, sonuçlar açıklanana kadar halkı yangının nedeni konusunda spekülasyon yapmaktan kaçınmaya çağırdı.
Kenya'nın başkenti Nairobi'nin yaklaşık 160 kilometre kuzeybatısında bulunan Nakuru, ülkenin önemli şehir merkezlerinden biri olarak gösteriliyor.