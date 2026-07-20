Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı. Efsane tankın şoförü o günleri anlattı: "Çanakkale ruhuyla mücadele ettik"

Yaralanmasına rağmen görevi bırakmayı düşünmediğini dile getiren Kurt, şunları kaydetti:

“O anda acıyı düşünmüyorduk. Tek düşüncemiz görevimizi tamamlamak, düşmana fırsat vermemekti. Bizim için önemli olan vatan göreviydi. Düşmanın bizi imha etmesini ya da esir almasını düşünmüyorduk. Son mermimize kadar mücadele etmeye kararlıydık.”

Bir an bile teslim olmayı düşünmediklerini aktaran Kurt, "Bizden önce Çanakkale'de dedelerimiz nasıl vatanı savunduysa, biz de aynı inançla hareket ediyorduk. Bize düşen görev, o emaneti korumaktı. Aklımızda teslim olmak yoktu. Gerekirse son nefesimize kadar vatanımız için mücadele edecektik." ifadelerini kullandı.

Kurt, Türk askerinin harekatta büyük fedakarlıkla görev yaptığını vurgulayarak, "Biz o gün çok zor şartlarda mücadele ettik. Bugün Türkiye kendi uçağını, füzesini, insansız hava araçlarını yapıyor. Bunları görmek bizi gururlandırıyor. Allah devletimize, milletimize ve ordumuza güç, kuvvet versin." dedi.