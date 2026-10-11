Kiev karanlığa gömüldü

Öte yandan ABD'nin akaryakıt fiyatlarını düşürmek için Rusya'dan dizel ithalatı yolunu seçmesi Donald Trump ile Ukrayna Lideri Volodimir Zelenski arasında gerilime neden oldu.

Trump, anlaşmaya tepki gösteren Zelenski'yi hedef aldı ve "Ukrayna'nın yeni bir lidere ihtiyacı var" dedi.

Zelenskiy ise Zaporijya'ya yapılan saldırıda ölü sayısının 12'ye çıktığını belirterek, "Rusya bugün, Zaporijya'daki konutlara beş adet güdümlü bomba atarak dizel ihracatına yönelik yaptırımların kaldırılmasına teşekkür etti." ifadesini kullandı.