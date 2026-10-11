Kiev karanlığa gömüldü
11.10.2026 03:04
Son Güncelleme: 11.10.2026 03:05
ABD'nin Rusya'yla dizel yakıt anlaşması yapması Donald Trump-Volodimir Zelenski gerilimi yükseldi, Rusya saldırılarını artırdı. Zaporijya'da ölü sayısı 20'ye çıktı, Kiev karanlıkta kaldı.
Savaşta 4.5 yıl geride kalırken, Rusya ile Ukrayna'nın karşılıklı saldırıları devam ediyor. Rus güçleri yerleşim yerleri ve sivil altyapıyı hedef alırken, Ukrayna ordusu ise liman ve petrol üretim tesislerini vuruyor.
Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi (DSNS), Rus ordusunun Zaporijya kentine düzenlediği hava saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısının 3'ü çocuk olmak üzere 20'ye çıktığını açıkladı.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, öğle saatlerinden itibaren kentin Rus saldırıları altında kaldığını belirtti.
Kliçko, saldırılar nedeniyle 8 kişinin yaralandığını belirterek iki semtte hasar meydana geldiğini ifade etti.
Rusya'nın özellikle başkent Kiev'in enerji altyapısına yönelik saldırılarının ardından kent genelinde elektrik kesintisi yaşandı. Kiev sokakları karanlığa gömüldü.
Ukrayna ise Rusya'nın Samara bölgesindeki Prosvet köyünün yakınında bulunan Samara Petrol Üretim ve Dağıtım İstasyonu'na saldırı düzenledi. Saldırı sonucu yangın çıktığı ve 4 tankın vurulduğu ifade edildi.
Öte yandan ABD'nin akaryakıt fiyatlarını düşürmek için Rusya'dan dizel ithalatı yolunu seçmesi Donald Trump ile Ukrayna Lideri Volodimir Zelenski arasında gerilime neden oldu.
Trump, anlaşmaya tepki gösteren Zelenski'yi hedef aldı ve "Ukrayna'nın yeni bir lidere ihtiyacı var" dedi.
Zelenskiy ise Zaporijya'ya yapılan saldırıda ölü sayısının 12'ye çıktığını belirterek, "Rusya bugün, Zaporijya'daki konutlara beş adet güdümlü bomba atarak dizel ihracatına yönelik yaptırımların kaldırılmasına teşekkür etti." ifadesini kullandı.