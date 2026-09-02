Kıtalararası beyin deneyi. Dünyanın öbür ucundan kontrol edildi

RAPIDO adı verilen sistem, Güney Kore'deki KAIST ve Yonsei Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirildi.

Serbestçe hareket eden bir farenin taşıyabileceği kadar küçük olan implant, beyinde iki farklı işlem gerçekleştirebiliyor.

Cihaz, küçük bir kanal aracılığıyla belirli bir bölgeye madde verebiliyor ve minyatür LED yardımıyla ışık yayabiliyor. İki işlev birbirinden bağımsız olarak kontrol edilebildiği gibi önceden belirlenen zamanlarda çalışacak şekilde de programlanabiliyor.

RAPIDO'nun yeniden doldurulabilir bir hazneye sahip olması, araştırmacıların yeni bir ameliyata ihtiyaç duymadan uzun süreli deneyler gerçekleştirebilmesini sağlıyor.

Çalışmanın başındaki KAIST elektrik mühendisi Jae-Woong Jeong, sistem sayesinde hayvanlara tekrar tekrar müdahale edilmeden uzun süreli ilaç ve optik uygulamalar yapılabileceğini söyledi.