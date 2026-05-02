“Kitapsız kitabevi” açıldı. Sayfa yok, raflarda ses var
02.05.2026 09:47
AFP
Sesli kitap platformu Audible, New York’ta “kitapsız kitabevi” konseptiyle bir mağaza açtı.
SADECE SESLİ KİTAPLAR VAR
Amazon bünyesindeki Audible, Manhattan’da yalnızca sesli kitaplara odaklanan geçici bir mağaza açtı.
“Audible Story House” adı verilen mekanda klasik kitap sayfalarının hışırtısı ya da çok satan roman yığınları bulunmuyor.
“SESLİ HİKAYE ANLATIMI HAYATA TAŞINIYOR”
Markanın CEO'su Bob Carrigan, mağazayı “sesli hikaye anlatımını hayata adayan fiziksel bir alan.” olarak tanımladı.
Carrigan, projenin “biraz çılgın bir fikir” olduğunu ancak ziyaretçilerin burada gezinebileceği ve diğer insanlarla etkileşime geçebileceği bir deneyim sunmayı amaçladığını söyledi.
SATIŞLAR HIZLA ARTIYOR
Audio Publishers Association verilerine göre, ABD’de sesli kitap satışları 2024 yılında 2,22 milyar dolara ulaştı. Bu rakam son beş yılda neredeyse iki katına çıktı.
Mağazada raflara yerleştirilen “story tile” adı verilen tabletler, kulaklıkla kısa sesli kitap bölümleri dinlemeye imkan tanıyor.
Dinleyiciler, beğendikleri içeriklerin tamamına Audible uygulaması üzerinden erişebiliyor.
KULAKLIKSIZ DİLEME ALANI DA VAR
Mekanda ayrıca hoparlörlerle donatılmış özel bir oda ve ziyaretçilerin ilgi alanlarına göre öneriler sunan bir bölüm de bulunuyor.
Burada görevliler, ziyaretçilere uygun sesli kitapları bulmalarında rehberlik ediyor.
DİJİTALDEN FİZİKSELE YENİ DENEYİM
Audible, bu konseptle hem sesli kitapların artan popülerliğini hem de “çevrimdışı deneyimlere ve gerçek dünyada etkileşime yönelimi” yansıtmayı hedefliyor.
Yeni alan, sesli kitapların yükselişine dikkat çekiyor.