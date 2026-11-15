KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı törenleri, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın tebrikleri kabulünün ardından Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde devam etti.



Lefkoşa Atatürk Anıtı'ndaki törene, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ile TBMM ve siyasi parti temsilcileri katıldı.