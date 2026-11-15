KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
15.11.2026 13:28
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, ülkesinin kuruluşunun 43. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti.
KKTC Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran ile Türkiye’den gelen siyasi parti temsilcileri ve heyetleri, Cumhurbaşkanı Erhürman'a tebriklerini sundu.
KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı törenleri, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın tebrikleri kabulünün ardından Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde devam etti.
Lefkoşa Atatürk Anıtı'ndaki törene, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ile TBMM ve siyasi parti temsilcileri katıldı.
Törende Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ertan İnaltekin, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Şükrü Bilir ve ana muhalefet CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli hazır bulundu.
Anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.
Lefkoşa Atatürk Anıtı'ndaki KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümü töreni, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in anıt özel defterini imzalaması ile son buldu.