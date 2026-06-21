Kolombiya devlet başkanlığı seçimi için sandığa gidiyor

Devlet başkanlığı yarışında hiçbir siyasi deneyimi olmayan avukat ve iş insanı Abelardo de la Espriella, geçen yıl siyaset sahnesine hızlı bir giriş yaptı.

Reuters'a şubat ayında verdiği mülakatta, "Kolombiya'yı kurtarmak ve yeniden inşa etmek için anayasa ve yasalar çerçevesinde yapılması gereken her şeyi yapmaya cesaret edeceğim. Bu karakter, tutku, cesaret ve kararlılık gerektirir; ben de bunun için bir kaplanım" ifadelerini kullandı.

De la Espriella, ülkenin ekonomik sıkıntılarından Petro hükümetini sorumlu tutuyor.

Devlet aygıtını yüzde 40 oranında küçültmeyi, vergi tabanını genişletmeyi ve özel sektör istihdamını artırmak için kurumlar vergisini düşürmeyi vadeden aday, petrol arama çalışmalarını yeniden başlatmayı ve hidrolik kırma yöntemiyle üretimi neredeyse ikiye katlayarak günlük 1,3 milyon varile çıkarmayı hedefliyor.

Reuters'a konuşan De la Espriella, "Kolombiya en karanlık dönemlerinden geçiyor. Günün sonunda bu, Petro'nun varisi Ivan Cepeda ile benim aramdaki bir savaş değil; totaliterlik ile demokrasi, geçmiş ile gelecek, devletçilik ile ekonomik özgürlük arasındaki bir savaştır" dedi.

De la Espriella'nın geniş iş imparatorluğu şarap, rom, giyim ve gayrimenkul sektörlerini kapsıyor.

Araştırmacı gazetecilik kuruluşu La Silla Vacia'nın incelemesine göre, aday şirketlerinin çoğunun tasfiye edildiği, borç içinde olduğu ve 2024 yılında genel olarak zarar ettiği, en karlı girişiminin ise hukuk firması olduğu tespit edildi.

Hiç ordu geçmişi olmamasına rağmen etkinliklerde ve kampanya reklamlarında askeri selam kullanan 47 yaşındaki aday, lüks saatleri, tasarım güneş gözlükleri ve bakımlı sakalıyla kendisini "dünyanın en havalı diktatörü" olarak tanımlayan El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'ye benzetiliyor.

Bukele'nin sert güvenlik politikaları ve mega hapishaneleri, El Salvador'daki suç oranlarını Orta Amerika'nın en düşük seviyelerine indirirken, diğer ülkelerin de benzer politikalar benimsemesi yönünde çağrılara yol açmıştı.

Ancak bu süreçte 90 binden fazla kişiyi gözaltına alan Bukele, insan hakları gruplarının eleştirilerine maruz kaldı. Bukele'yi taklit ettiğini reddeden De la Espriella, Kolombiya'da 10 mega hapishane inşa etmeyi planlıyor.

Sağcı aday, "Benim hükümetimde barış süreçleri olmayacak. Teslim olmayan her haydut, yasaların gerektirdiği şekilde öldürülecek. Teslim olurlarsa da gerçek bir hapishanede cezalarını çekmek zorunda kalacaklar" şeklinde konuştu.

De la Espriella, ABD'de eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro için kara para akladığı iddiasıyla yargılanan Alex Saab'ın avukatlığını üstlendiği için eleştirilere maruz kalmıştı.

Ayrıca yolsuzluk skandallarına, finansal suistimallere ve sağcı paramiliter gruplara bağlı isimleri de temsil eden aday, avukat olarak yürüttüğü profesyonel ilişkilerin herhangi bir suç ortaklığı taşımadığını savunuyor.

Karayip kıyısındaki Monteria kentinde büyüyen, evli ve dört çocuk babası olan De la Espriella, aynı zamanda bölgenin geleneksel vallenato halk müziği şarkıcısı olarak da tanınıyor.