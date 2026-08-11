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Kolombiya'da 7.4 şiddetinde deprem: Geniş çaplı yıkım kameralara yansıdı

11.08.2026 12:14

Son Güncelleme: 11.08.2026 12:15

AA

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Kolombiya'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde 132 kişi hayatını kaybetti. Felaketin ardından acil durum ilan edilirken geniş çaplı yıkım kameralara yansıdı.

Kolombiya'da 7.4 şiddetinde deprem: Geniş çaplı yıkım kameralara yansıdı
Anadolu Ajansı

Kolombiya Başkentler Birliği (Asocapitales), ülkeyi vuran 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından son duruma ilişkin açıklamada bulundu.

Kolombiya'da 7.4 şiddetinde deprem: Geniş çaplı yıkım kameralara yansıdı 1
Anadolu Ajansı

Açıklamada, depremde ölenlerin sayısı 132'ye yükselirken, 700'den fazla kişi ise yaralandığı belirtildi.

Kolombiya'da 7.4 şiddetinde deprem: Geniş çaplı yıkım kameralara yansıdı 2
Anadolu Ajansı

Ulusal basına göre, depremde en fazla can ve mal kaybının yaşandığı Pereira, Cali, Quibdo, Manizales ve Armenia'da kırmızı alarm ilan edilirken, söz konusu kentlerde güvenlik gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı uygulamaya konuldu.

Kolombiya'da 7.4 şiddetinde deprem: Geniş çaplı yıkım kameralara yansıdı 3
Anadolu Ajansı

Arama-kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğü kentler arasında en fazla can kaybı, 60 kişinin hayatını kaybettiği Pereira'da yaşandı.

Kolombiya'da 7.4 şiddetinde deprem: Geniş çaplı yıkım kameralara yansıdı 4
Anadolu Ajansı

Basına göre, 188 kişi için kayıp başvurusunda bulunulurken, can kaybının daha da artmasından endişe ediliyor.

 

Ülkenin üçüncü büyük kenti Cali'de deprem nedeniyle bazı yolların çöktüğü ve 10 hastanenin hizmet veremediği bildirilirken, başkent Bogota ile Medellin'den arama-kurtarma ekipleri bölgeye destek için sevk edildi.

Kolombiya'da 7.4 şiddetinde deprem: Geniş çaplı yıkım kameralara yansıdı 5
Anadolu Ajansı

Quibdo ve Manizales'te ise deprem, su, elektrik, telekomünikasyon ve ulaşım hizmetlerinde kesintilere neden oldu.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİL 6
Anadolu Ajansı

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİL

Cali Belediye Başkanı Alejandro Eder, basına yaptığı açıklamada, güvenlik ve yağma olaylarını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini, kararın acil durum ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarını daha güvenli ve hızlı yürütmesini sağlamak için alındığını söyledi.

Kolombiya'da 7.4 şiddetinde deprem: Geniş çaplı yıkım kameralara yansıdı 7
Anadolu Ajansı

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Kolombiya'nın batısındaki San Jose del Palmar kasabasının yaklaşık 5 kilometre doğusunda 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

Kolombiya'da 7.4 şiddetinde deprem: Geniş çaplı yıkım kameralara yansıdı 8
Anadolu Ajansı

Deprem, Venezuela, Ekvador ve Panama'da da hissedildi. Merkezi Venezuela'da bulunan Telesur internet sitesinin haberine göre, Kolombiya'daki deprem nedeniyle Venezuela'da bazı binaların dış cepheleri kısmen yıkıldı, bir katedral ve bir havalimanı hasar görmüştü.

Kolombiya'da 7.4 şiddetinde deprem: Geniş çaplı yıkım kameralara yansıdı 9
Anadolu Ajansı

10 Ağustos 2026'da Kolombiya'nın Pereira kentini vuran depremin ardından oluşan hasar ve yıkım görülüyor.

Kolombiya'da 7.4 şiddetinde deprem: Geniş çaplı yıkım kameralara yansıdı 10
Anadolu Ajansı

Depremin ardından tamamen çökmüş bir bina görüntüleniyor.