NTV

Kolombiya'da 7,4'lük deprem. Can kaybı artıyor

13.08.2026 21:14

AA

Google'da NTV'yi tercih et

Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 273'e çıktı.

Kolombiya'da 7,4'lük deprem. Can kaybı artıyor
Reuters

Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi (UNGRD) Direktörü David Tamayo, basına yaptığı açıklamada, ülkeyi vuran 7,4 büyüklüğündeki depremde can kaybının arttığını söyledi.

Kolombiya'da 7,4'lük deprem. Can kaybı artıyor 1
Reuters

Felakette yaşamını yitirenlerin sayısının 273'e yükseldiğini belirten Tamayo, yaralı sayısının 3 bin 824'e, kayıp sayısının ise 377'ye çıktığını bildirdi.

Kolombiya'da 7,4'lük deprem. Can kaybı artıyor 2
Reuters

Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo De la Espriella, depremden 52 bin 816 kişinin etkilendiğini belirterek, Cali, Pereira, Quibdo, Manizales ve Armenia kentlerinde "kırmızı" alarmın devam ettiğini aktardı.

Kolombiya'da 7,4'lük deprem. Can kaybı artıyor 3
Reuters

Bu arada Ulusal Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü, son bülteninde Manizales, Pereira, Cali, Buga, Tulua, Buenaventura ve Quibdo gibi kentlerden getirilen toplam 202 cenazeden 122'sinin kimliğinin tespit edildiğini açıkladı.

Kolombiya'da 7,4'lük deprem. Can kaybı artıyor 4
Reuters

Ülkede 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için 3 günlük "ulusal yas" ilan edildiği bildirilmişti.

Kolombiya'da 7,4'lük deprem. Can kaybı artıyor 5
Reuters

Cumhurbaşkanı De la Espriella, depremde en çok can kaybının yaşandığı Pereira kentinde yaptığı açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerini etkileyen depremde evlerini kaybeden ailelere kira desteği sağlanacağını söylemişti.