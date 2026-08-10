Kolombiya'yı 7.4'lük deprem vurdu. Can kaybı artıyor
10.08.2026 18:22
Son Güncelleme: 10.08.2026 21:37
Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde şimdiye kadar 111 kişi hayatını kaybetti. Hükümet ulusal acil durum ilan etti.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Kolombiya'nın batısındaki San Jose del Palmar kasabasının yaklaşık 5 kilometre doğusu olan 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Açıklamada, depremin derinliğinin 107 kilometre olduğu bilgisi paylaşıldı.
Choco yönetim bölgesi başta olmak üzere Barranquilla, başkent Bogota, Medellin, Manizales, Pereira ve Bucaramanga gibi ülkenin çeşitli kentlerinde hissedilen deprem büyük paniğe neden oldu.
Hasar tespitine yönelik çalışmalar sürüyor.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo De La Espriella, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, depremin merkez üssü olan San Jose del Palmar kasabasında acil durum müdahalesini doğrudan yönettiğini ifade etti.
De La Espriella, şunları kaydetti:
“Hasarın ve etkilenenlerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve müdahalenin koordine edilmesi amacıyla Birleşik Komuta Merkezi kurulması talimatını verdim. UNGRD (Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi) direktöründen mevcut durum ve en acil ihtiyaçlara ilişkin ayrıntılı bir rapor istedim. Ayrıca etkilenenlere destek olmak ve hükümetin müdahalesini yerinde koordine etmek için bizzat Pereira'da olacağım.”
111 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, depremde ölü sayısının 111'e çıktığını açıkladı.
De La Espriella, 61 binanın yıkıldığını söyledi.
Basına göre, 100'den fazla kişi için kayıp başvurusunda bulunuldu, can kaybının daha da artmasından endişe ediliyor.
ULUSAL ACİL DURUM İLAN EDİLDİ
Ülkede 7 Ağustos'ta göreve başlayan Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella hükümeti, deprem nedeniyle Ulusal Afet Durumu ilan edildiğini duyurdu.
Bu kararla acil müdahale, arama kurtarma ve iyileştirme çalışmalarında kurumsal koordinasyon güçlendirilirken bütçe ve hukuki mekanizmalar da devreye sokuldu.
Kolombiya basınında yer alan haberlere göre, Cali'de üç katlı bir bina tamamen yıkıldı, Manizales'te ise tarihi bir kilise ciddi hasar gördü, Quibdo'da da çok sayıda binada hasar meydana geldi.
Yıkımın olduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Kolombiya Jeolojik Araştırmalar Kurumu, yerel saatle 08.18'de Choco yönetim bölgesine Novita kasabasında 4,6 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldiğini duyurdu.
EKVADOR VE PANAMA'DA DA HİSSEDİLDİ
Merkezi Venezuela'da bulunan Telesur internet sitesinin haberine göre, Kolombiya'nın Manizales, Cali ve Pereira kentlerinde hasara neden olan depremde bazı binaların dış cepheleri kısmen yıkıldı, bir katedral ve bir havalimanı hasar gördü.
Quibdo kentinde bazı binalar çöktü ve yaralananlar oldu.
Deprem, Kolombiya'nın yanı sıra Ekvador ve Panama'nın çeşitli bölgelerinde de hissedildi.
Panama'da yetkililer, deprem nedeniyle bazı binaları ve sağlık merkezlerini tahliye etti.
Sarsıntının ardından geçen ilk bir saatte Panama genelinde can veya mal kaybı bildirilmedi.