Koltuk 90 dakika sahipsiz kaldı. Papa Leo yokken Katolik dünyasını kim yönetiyor?

Kilise tarihçisi Alberto Melloni, New York Times gazetesine verdiği demeçte, kilise yönetiminde bir "papa vekili" makamının olmadığını kaydederek, karar ya da atama gereken hallerde bu evrakların doğrudan hastanedeki papanın onayına götürülebileceğini söyledi.

Vatikan uzmanı ve resmi yayın organı L'Osservatore Romano'nun eski genel yayın yönetmeni Giovanni Maria Vian, günlük işleyişin olağan şekilde devam ettiğini, herhangi bir kuralın yetkililerin görevini sürdürmesine engel oluşturmadığını ve sistemin otomatik işleyen bir makine gibi çalıştığını ifade etti.

Kilise hukuku uzmanı ve yorumcu Rahip Filippo Di Giacomo ise kilise yapısının ve ruhban sınıfının yüzyıllar içinde biçimlendiğini belirterek, "Tüm bu yapı, kilise hükümeti yavaşlamak zorunda kalsa bile asla çökmeyecek şekilde inşa edilmiştir. Kilisenin hukuki bilgeliği, Vatikan'ı ayakta tutan 'derin mekanizmada' saklıdır. Papa hastalandı diye kriz çıkmaz" değerlendirmesinde bulundu.

Papa 2. Jean Paul'ün on yılı aşkın süre Parkinson ve diğer sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği dönemi hatırlatan Giovanni Maria Vian, 2013'te görevinden feragat eden 16. Benedictus'un benzer bir tablo yaşamak istemediği için istifa kararı aldığını aktardı.