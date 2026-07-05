Komşuda korkutan yangın. Selanik simsiyah oldu, yetkililer uyardı: "Pencerelerinizi açmayın"

Yetkililer, dumanın olası toksik etkisi nedeniyle vatandaşlara pencerelerini kapalı tutmaları, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, özellikle yaşlılar, çocuklar ve solunum yolu rahatsızlığı bulunanların dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Ülke neredeyse dünden bu yana orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yunanistan'da son verilere göre; 15'i Orta Makedonya bölgesinde olmak üzere 60 orman ve tarım arazisi yangını çıkmış, bu yangınların büyük bölümü, hızlı müdahale sayesinde büyümeden kontrol altına alınmıştı.