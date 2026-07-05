Komşuda korkutan yangın. Selanik simsiyah oldu, yetkililer uyardı: "Pencerelerinizi açmayın"
05.07.2026 08:35
Son Güncelleme: 05.07.2026 10:08
Yunanistan, ülkenin birçok yerinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele ederken Selanik'teki alevler fabrikalara sıçradı. Yoğun dumanlar bölgenin büyük bölümünü kaplıyor.
Yunanistan'da havaların ısınmasıyla orman yangınları artışa geçti.
Yunan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, dün akşam çıkan orman yangınında alevler, bir geri dönüşüm tesisi ile tekstil fabrikasına sıçradı.
Orman yangınının, büyük ölçüde kontrol altına alınmasının ardından çalışmalar fabrika ile tesise yoğunlaştırıldı.
Yangına 160 itfaiyeci, 5 yaya ekibi, 52 araç ile çok sayıda gönüllü müdahale ederken, günün ilk ışıklarıyla birlikte 2 yangın söndürme uçağı ve 2 helikopter de çalışmalara katıldı.
Yetkililer, geri dönüşüm tesisinden yükselen yoğun siyah dumanın Selanik'in büyük bölümünü kapladığını ifade etti.
KENT YANMIŞ PLASTİK KOKUYOR
Dumanın 20 kilometreden daha geniş bir alana yayıldığına işaret eden yetkililer, kent genelinde yanmış plastik kokusunun hissedildiğini belirtti.
"PENCERELERİ KAPALI TUTUN"
Yetkililer, dumanın olası toksik etkisi nedeniyle vatandaşlara pencerelerini kapalı tutmaları, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, özellikle yaşlılar, çocuklar ve solunum yolu rahatsızlığı bulunanların dikkatli olmaları çağrısında bulundu.
Ülke neredeyse dünden bu yana orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yunanistan'da son verilere göre; 15'i Orta Makedonya bölgesinde olmak üzere 60 orman ve tarım arazisi yangını çıkmış, bu yangınların büyük bölümü, hızlı müdahale sayesinde büyümeden kontrol altına alınmıştı.