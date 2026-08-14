Kopan motor parçası uçağın camını kırdı. Yolcuyu diğer yolcular kurtardı

NTSB müfettişleri, 11F koltuğunda oturan yolcunun "hasar gören kabin camına kısmen sıkışmış" halde olduğunu ve camın tamamının yerinde bulunmadığını tespit etti.

Diğer yolcular, yaralanan yolcuyu yeniden kabinin içine çekti.

11F koltuğunda oturan yolcunun 61 yaşındaki Sırp girişimci Ljubisa Karović olduğu belirtildi.

Karović'in başı ve sağ kolu kırılan camdan dışarı çekildi. Diğer yolcular Karović'i tutarak tamamen dışarı çekilmesini önledi.

Karović, olaydan iki haftadan kısa süre sonra Guardian'a yaptığı açıklamada hayatta olduğu için kendisini şanslı saydığını söyledi.

Eşi Svetlana Grkovic'in kendisine anlattığına göre Karović, kabine geri çekildikten sonra da dahil olmak üzere birkaç kez bayıldı.

Olayı fazla hatırlamadığını, ancak başında ve boynunda ağrı bulunduğunu söyleyen Karović, "Beni kurtaran emniyet kemeri olabilir. Ama belki de kaderdir. Tanrı'ya inanıyorum ve ona her gün şükrediyorum" dedi.