Kopan motor parçası uçağın camını kırdı. Yolcuyu diğer yolcular kurtardı
14.08.2026 15:29
Son Güncelleme: 14.08.2026 15:36
ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu tarafından hazırlanan ön rapor, 10 Temmuz'da Selanik'ten kalkan Ryanair uçağında bir motor palesinin koparak kabin camını parçaladığını ortaya koydu.
ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), geçen ay Selanik'ten Almanya'ya giden Ryanair uçağında motor parçalarının kabin camını parçaladığını ve bir yolcunun kısmen uçağın dışına çekildiğini tespit etti.
NTSB'nin perşembe günü yayımladığı ön rapora göre Ryanair'in iştiraki Malta Air tarafından işletilen uçuşta, Selanik Uluslararası Havalimanı'ndan kalkışın ardından tırmanış sırasında sağ motordaki bir fan kanadı koptu.
Kopan kanat nedeniyle motor parçaları gövdeye ve sağ yatay dengeleyiciye çarptı.
Raporda, gövdenin basınçlandırılmış bölümünün iki noktadan delindiği belirtildi.
Bunlardan biri 11. sıradaki yolcu kabini camı, diğeri ise sağ kanat ile gövde birleşim kaplamasının arkasındaki alt gövde kaplamasıydı.
NTSB müfettişleri, 11F koltuğunda oturan yolcunun "hasar gören kabin camına kısmen sıkışmış" halde olduğunu ve camın tamamının yerinde bulunmadığını tespit etti.
Diğer yolcular, yaralanan yolcuyu yeniden kabinin içine çekti.
11F koltuğunda oturan yolcunun 61 yaşındaki Sırp girişimci Ljubisa Karović olduğu belirtildi.
Karović'in başı ve sağ kolu kırılan camdan dışarı çekildi. Diğer yolcular Karović'i tutarak tamamen dışarı çekilmesini önledi.
Karović, olaydan iki haftadan kısa süre sonra Guardian'a yaptığı açıklamada hayatta olduğu için kendisini şanslı saydığını söyledi.
Eşi Svetlana Grkovic'in kendisine anlattığına göre Karović, kabine geri çekildikten sonra da dahil olmak üzere birkaç kez bayıldı.
Olayı fazla hatırlamadığını, ancak başında ve boynunda ağrı bulunduğunu söyleyen Karović, "Beni kurtaran emniyet kemeri olabilir. Ama belki de kaderdir. Tanrı'ya inanıyorum ve ona her gün şükrediyorum" dedi.
PİLOTLAR YÜKSEK MOTOR TİTREŞİMİNİN ARDINDAN ACİL DURUM İLAN ETTİ
10 Temmuz'daki uçuşun Yunanistan'ın Selanik kentinden Münih yakınlarındaki Memmingen'e yapılması planlanıyordu.
NTSB, uçağın Selanik Uluslararası Havalimanı'ndan tırmanışı sırasında 2 numaralı, yani sağ motorda fan kanadı kopması yaşandığını bildirdi.
Olaydan birkaç gün sonra Yunan makamları soruşturmanın tamamını NTSB'ye devretti.
Kurulun raporunda uçuş ekibinin olay sırasında yaşadıkları da ayrıntılı biçimde aktarıldı.
Pilotlar tırmanış sırasında yüksek motor titreşimi uyarısı aldı. Bunun üzerine motor gücünü azalttılar ve bir dizi kontrol gerçekleştirdiler. Motor titreşimi azalınca ekip otomatik pilotla tırmanışı sürdürdü.
Ancak titreşimler daha sonra önemli ölçüde arttı ve pilotlar yüksek bir patlama sesi duydu.
Uçuş ekibi oksijen maskelerini taktı, acil durum ilan etti ve derhal alçalmaya başladı.
Kabin görevlileri de sürekli ve şiddetli bir titreşim duyup hissettiklerini, oksijen maskeleri düşmeden önce az miktarda sis veya duman gördüklerini bildirdi.
Kabin basıncının düşmesinin ardından iki pilot Selanik'e dönme kararı aldı. Uçak Selanik Havalimanı'na sorunsuz iniş yaptı. Olayda Karović yaralanırken uçaktaki diğer kişilere ilişkin bir yaralanma bilgisi verilmedi.
Boeing 737-800 tipi uçakta 149 yolcu ile dört kabin görevlisi vardı.
MÜTEFFİŞLER MOTORUN ÇEŞİTLİ BÖLÜMLERİNDE KUŞ KALINTILARI BULDU
NTSB'nin incelemesinde motorun çeşitli bölümlerinde tüyler dahil kuş kalıntılarına rastlandı.
Rapora göre olaydan önceki 12 ay içinde uçağın sağ motoruna ilişkin dört kuş çarpması kaydı bulunuyordu. Bu olayların ikisinde kuş kalıntılarının bulunduğu bildirilmişti.
Fan kanatları son aylarda ultrasonik incelemelerden geçirilmiş, bu kontrollerde herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.
Eski NTSB ve ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) müfettişi Jeff Guzzetti, ön raporu inceledikten sonra Associated Press (AP) ajansına yaptığı açıklamada gerekli bakım çalışmalarının zamanında gerçekleştirilmiş göründüğünü söyledi.
Bununla birlikte Guzzetti, müfettişlerin önceki kontrollerin nasıl yapıldığını ve daha önceki kuş çarpması şüphelerinin önceden var olan bir hasara katkıda bulunup bulunmadığını incelemesinin beklendiğini belirtti.
Guzzetti, "Ne olduğunu, hatta bir ölçüde neden olduğunu biliyoruz, ancak NTSB'nin ele alacağı hâlâ yanıtlanmamış sorular var." dedi.
2028'E KADAR MÜHLET VERİLMİŞTİ
FAA, motor kaplamasının parçalarını güçlendirmeleri için 2025'te hava yolu şirketlerine üç ayrı talimat yayımlamıştı.
Bu talimatlar, Boeing 737 uçaklarında daha önce yaşanan ve motor kaplamasının parçalarının savrulmasına yol açan iki fan kanadı arızasının ardından çıkarılmıştı.
Bu kazalardan birinde, 2018'de Southwest Airlines uçağındaki bir yolcu, savrulan parçaların bir kabin camını kırmasının ardından hayatını kaybetmişti.
FAA, gerekli değişikliklerin tamamlanması için hava yolu şirketlerine Temmuz 2028'e kadar süre verdi.
NTSB'nin ön raporuna göre Ryanair uçağında bu değişiklikler henüz yapılmamıştı.
Guzzetti, son olayın FAA ve NTSB'yi söz konusu son tarihin öne çekilip çekilmemesi gerektiğini incelemeye yöneltebileceğini söyledi.
Ryanair, ön rapor hakkında veya Karović'in tazminat alıp almayacağı konusunda nihai rapor yayımlanana kadar yorum yapmayacağını bildirdi.
Hava yolu şirketinin finans yöneticisi de geçen ay, soruşturmanın sonucu beklenirken Ryanair'in çifte tazminat ödemek zorunda kalıp kalmayacağını tartışmak için "henüz çok erken" olduğunu söylemişti.
Boeing ile motor üreticisi CFM soruşturmaya yardımcı oluyor.