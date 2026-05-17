Kore'de "düşman kardeşler" futbol için bir araya geliyor
17.05.2026 11:50
Asya Kadınlar Futbol Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde Kuzey ve Güney Kore takımları karşı karşıya gelecek. Kuzey Koreli futbolcuların ülkeye girişi büyük ilgi topladı.
DÜŞMAN KARDEŞLER FUTBOLDA KOZLARINI PAYLAŞACAK
Güney Kore, futbol için önemli bir misafir grubunu ağırlıyor.
Kuzey Koreli kadın futbol takımı Naegohyang FC, Asya Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı finalinde eşleştiği
“düşman kardeş” Güney Koreli Suwon FC ile oynamak üzere ülkere geldi. Bu seyahat, Kuzey Koreli sporcuların 8 yıl aradan sonra Güney Kore'ye yaptığı ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor.
Yarı final müsabakası için satışa sunulan 7 bin biletin tamamının yoğun ilgi nedeniyle 1 günde tükendiği açıklandı.
SAÇ STİLLERİYLE DİKKAT ÇEKTİLER
27 oyuncu ve 12 teknik ekipten oluşan Kuzey Koreli heyet ülkeye özel bir vizeyle geldi. Seul Birleşme Bakanlığı'na göre, “Koreler arası değişim yasası” kapsamında onaylanan vizeler önümüzdeki hafta sonuna kadar geçerli olacak. Ancak takım elenirse daha erken ayrılabilecek.
Ülkeye giriş yapan Kuzey Koreli kadın futbolcuların benzer, kısa saç stilleri, giydikleri aynı kıyafetler ve valizleri dikkat çekerken futbolcular havaalanında pozitif mesajlarla karşılandı.
Maç kulüpler arasında oynandığı için AFC kuralları gereği milli marşlar çalınmayacağı ve Birleşik Kore bayrağı dahil hiçbir siyasi sembol kullanılmayacağı belirtildi. Güney Kore hükümeti lojistik destek sağlarken, Birleşme Bakanlığı taraftarlar için fondan 300 milyon won (yaklalşık 9 milyon lira) bütçe ayırdı.
2 KORE'NİN GÖZÜ FİNALDE
2 Kore arası gerçekleşen nadir ziyaret, Kuzey Kore'nin Güney'i "en düşman devlet" olarak adlandırdığı ve ülkesinin anayasasına soktuğu gergin bir dönemde gerçekleşiyor. Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung, iki ülke arası bağları geliştirme çağrısı yaparken, iktidardaki Demokrat Parti sözcüsü bu tek seferlik ziyaretin ilişkilerde tam bir yumuşama sağlaması zor olsa da taraflar arasındaki yüksek duvarları yıkmak için bir fırsat olmasını umduklarını söyledi.
Kuzey Koreli Naegohyang FC ve Güney Koreli Suwon FC, kozlarını 20 Mayıs Çarşamba günü paylaşacak. Kazanan takımın finalde oynayacağı rakip ise Melbourne City - Tokyo Verdy müsabakası ile belli olacak. Naegohyang FC’nin elenmesi durumunda ertesi gün ülkesine dönmesi bekleniyor.