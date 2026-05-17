Kore'de "düşman kardeşler" futbol için bir araya geliyor

2 Kore arası gerçekleşen nadir ziyaret, Kuzey Kore'nin Güney'i "en düşman devlet" olarak adlandırdığı ve ülkesinin anayasasına soktuğu gergin bir dönemde gerçekleşiyor. Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung, iki ülke arası bağları geliştirme çağrısı yaparken, iktidardaki Demokrat Parti sözcüsü bu tek seferlik ziyaretin ilişkilerde tam bir yumuşama sağlaması zor olsa da taraflar arasındaki yüksek duvarları yıkmak için bir fırsat olmasını umduklarını söyledi.

Kuzey Koreli Naegohyang FC ve Güney Koreli Suwon FC, kozlarını 20 Mayıs Çarşamba günü paylaşacak. Kazanan takımın finalde oynayacağı rakip ise Melbourne City - Tokyo Verdy müsabakası ile belli olacak. Naegohyang FC’nin elenmesi durumunda ertesi gün ülkesine dönmesi bekleniyor.