Körfez'de yine patlama sesleri! Havalimanı vuruldu: Can kaybı ve yaralılar var

Atvan, İran'ın düzenlediği çok sayıda kamikaze İHA saldırısında Uluslararası Kuveyt Havalimanı T1 yolcu terminal binasının vurulduğunu ifade etti.

Yaralılara gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığını aktaran Atvan, silahlı kuvvetlerin ilgili makamlarla koordinasyon içinde durumu takip ettiğini; ülkenin güvenliğini ve istikrarını korumak için hazırlıklı olduğunu vurguladı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı ise saldırıda yaralananlardan birinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.