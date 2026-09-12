Kozmetik devine dava. Kanser riskini gizlediği iddia ediliyor
12.09.2026 00:58
ABD’nin Arizona eyaleti, kimyasal saç düzleştirici ürünlerin kadınlarda kanser riskini artırabileceğine ilişkin kanıtları gizlediği iddiasıyla L’Oreal’e dava açtı.
Arizona Başsavcısı Kristin Mayes, L’Oreal ve ABD’deki iştirakine karşı perşembe akşamı eyalet mahkemesinde dava açtı. Böylece Arizona, bu ürünlerle ilişkilendirilen kanser riski iddiaları nedeniyle dava açan ilk ABD eyaleti oldu.
Dava dilekçesinde, ağırlıklı olarak siyah kadınların kullandığı kimyasal saç düzleştiricilerin, yumurtalık ve rahim kanseri riskine ilişkin uyarı yapılmadan pazarlandığı öne sürüldü. Şirketin bu yolla eyaletin tüketiciyi koruma yasalarını ihlal ettiği savunuldu.
Arizona yönetimi, para cezası ve tazminatın yanı sıra kanser riski uyarısı yapılmadığı sürece ürünlerin satışının durdurulmasını talep ediyor.
Dilekçede, L’Oreal ve bağlantılı şirketlerin onlarca yıl boyunca kadınlara ve çocuklara yönelik pazarlama faaliyetlerinde, Afrika kökenli insanların karşılaştığı toplumsal baskılardan ve ayrımcı güzellik standartlarından yararlandığı iddia edildi. Şirketler, tüketici güvenliğinin önüne kârı koymakla suçlandı.
12 BİNDEN FAZLA BENZER DAVA VAR
L’Oreal, ürünleri kullanan kadınların ve ailelerinin açtığı 12 binden fazla benzer davayla da karşı karşıya. Bu davalar, farklı bölgelerdeki yargılamaları daha etkin yürütmek amacıyla Chicago’daki bir federal mahkemede birleştirildi.
L’Oreal USA sözcüsü ise şirketin ürünlerinin güvenliğine güvendiğini, iddiaların hukuki veya bilimsel dayanağı bulunmadığını belirtti.
Dark and Lovely ve Optimum gibi markalar altında satılan ürünler, kıvırcık ve sık bukleli saçları kalıcı olarak düzleştirme amacıyla kullanılıyor.
İlk davalar, ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri’nin 2022’de yayımladığı araştırmanın ardından açıldı. Araştırmada, bu ürünleri yılda birkaç kez kullanan kadınlarda rahim kanseri görülme olasılığının kullanmayanlara göre iki kattan fazla olduğu saptandı.
L’Oreal sözcüsü, cuma günü yaptığı açıklamada araştırmanın, ürünlerin kullanımı ile davacıların ileri sürdüğü hastalıklar arasında neden-sonuç ilişkisi ortaya koymadığını vurguladı.
Davacılar, yaşadıkları fiziksel ve manevi acıların yanı sıra tedavi giderleri ve ürünlere ödedikleri paralar için de tazminat istiyor.
Davalarda L’Oreal’in yanında Revlon ve diğer üreticiler de yer alıyor. Revlon da ürünleri ile kanser arasında bağlantı bulunduğu iddiasını reddediyor.
Mahkeme kayıtlarına göre birleştirilen davalarda süreç devam ediyor. Duruşmaların gelecek yıl başlaması bekleniyor.