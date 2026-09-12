Kozmetik devine dava. Kanser riskini gizlediği iddia ediliyor

Dark and Lovely ve Optimum gibi markalar altında satılan ürünler, kıvırcık ve sık bukleli saçları kalıcı olarak düzleştirme amacıyla kullanılıyor.

İlk davalar, ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri’nin 2022’de yayımladığı araştırmanın ardından açıldı. Araştırmada, bu ürünleri yılda birkaç kez kullanan kadınlarda rahim kanseri görülme olasılığının kullanmayanlara göre iki kattan fazla olduğu saptandı.

L’Oreal sözcüsü, cuma günü yaptığı açıklamada araştırmanın, ürünlerin kullanımı ile davacıların ileri sürdüğü hastalıklar arasında neden-sonuç ilişkisi ortaya koymadığını vurguladı.

Davacılar, yaşadıkları fiziksel ve manevi acıların yanı sıra tedavi giderleri ve ürünlere ödedikleri paralar için de tazminat istiyor.

Davalarda L’Oreal’in yanında Revlon ve diğer üreticiler de yer alıyor. Revlon da ürünleri ile kanser arasında bağlantı bulunduğu iddiasını reddediyor.

Mahkeme kayıtlarına göre birleştirilen davalarda süreç devam ediyor. Duruşmaların gelecek yıl başlaması bekleniyor.