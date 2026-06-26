Kral Charles, Buckingham Sarayı'nı terk ediyor. Yeni adresleri belli oldu

İngiliz kraliyeti yetkilileri, dün yaptıkları açıklamada, Kral Charles 'ın, Buckingham Sarayı'nda yürütülen 10 yıllık restorasyon çalışması gelecek yıl tamamlandıktan sonra buraya taşınmayacağını bildirdi.

Söz konusu karar, Londra'nın merkezindeki tarihi yapının yaklaşık iki asırdır İngiliz hükümdarlarının ana ikametgahı olma rolünü sonu anlamına geliyor.

Yetkililer aynı zamanda, Kral'ın 2024/25 döneminde 12,9 milyon sterlin (17,04 milyon dolar) vergi ödediğini ilk kez kamuoyuna duyurdu.

Bu meblağ, Kral Charles'ı İngiltere'nin en çok vergi ödeyen ilk 100 kişisi arasına yerleştiriyor.

Kraliçe Elizabeth'in 2022 yılındaki vefatının ardından artan eleştiriler karşısında kraliyet ailesi üyeleri, mali konulara ilişkin şeffaflığı artırma taahhüdünde bulunmuştu.

Kral Charles, saraydaki 369 milyon sterlinlik (428,2 milyon avro / 486,7 milyon dolar) yenileme çalışması gelecek yıl bittiğinde de uzun süredir Londra'daki evi olan yakınlardaki Clarence House'ta yaşamaya devam etme kararı aldı.

Söz konusu restorasyon projesi, eskiyen elektrik kablolarının, boruların ve ısıtma sistemlerinin yenilenmesini kapsıyor.

Restorasyon çalışmalarının başladığı 2017 yılında yetkililer, Kraliçe Victoria'nın 1837'de tahta çıkmasından bu yana olduğu gibi sarayın hükümdarın Londra'daki ana ikametgahı olmayı sürdürmesini bekliyordu.

Kraliyet Saymanı ve Özel Bütçe Yöneticisi James Chalmers, Buckingham Sarayı'nın yabancı devlet yetkililerinin ağırlanması dahil olmak üzere resmi ve törensel işlevlerin yürütüldüğü ana merkez olarak kalacağını ifade etti.

Chalmers, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Saray, Majesteleri her Londra'da olduğunda çatısında hükümdarlık sancağının gururla dalgalanacağı, ulusal binalarımızın tacı ve monarşinin ana karargahı olmaya devam edecektir" dedi.