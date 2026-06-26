Kral Charles, Buckingham Sarayı'nı terk ediyor. Yeni adresleri belli oldu
26.06.2026 10:30
İngiltere Kralı Charles, Buckingham Sarayı'ndaki 10 yıllık restorasyon çalışması gelecek yıl tamamlandıktan sonra buraya taşınmayacağını ve Clarence House'ta yaşamaya devam edeceğini bildirdi.
İngiliz kraliyeti yetkilileri, dün yaptıkları açıklamada, Kral Charles'ın, Buckingham Sarayı'nda yürütülen 10 yıllık restorasyon çalışması gelecek yıl tamamlandıktan sonra buraya taşınmayacağını bildirdi.
Söz konusu karar, Londra'nın merkezindeki tarihi yapının yaklaşık iki asırdır İngiliz hükümdarlarının ana ikametgahı olma rolünü sonu anlamına geliyor.
Yetkililer aynı zamanda, Kral'ın 2024/25 döneminde 12,9 milyon sterlin (17,04 milyon dolar) vergi ödediğini ilk kez kamuoyuna duyurdu.
Bu meblağ, Kral Charles'ı İngiltere'nin en çok vergi ödeyen ilk 100 kişisi arasına yerleştiriyor.
Kraliçe Elizabeth'in 2022 yılındaki vefatının ardından artan eleştiriler karşısında kraliyet ailesi üyeleri, mali konulara ilişkin şeffaflığı artırma taahhüdünde bulunmuştu.
Kral Charles, saraydaki 369 milyon sterlinlik (428,2 milyon avro / 486,7 milyon dolar) yenileme çalışması gelecek yıl bittiğinde de uzun süredir Londra'daki evi olan yakınlardaki Clarence House'ta yaşamaya devam etme kararı aldı.
Söz konusu restorasyon projesi, eskiyen elektrik kablolarının, boruların ve ısıtma sistemlerinin yenilenmesini kapsıyor.
Restorasyon çalışmalarının başladığı 2017 yılında yetkililer, Kraliçe Victoria'nın 1837'de tahta çıkmasından bu yana olduğu gibi sarayın hükümdarın Londra'daki ana ikametgahı olmayı sürdürmesini bekliyordu.
Kraliyet Saymanı ve Özel Bütçe Yöneticisi James Chalmers, Buckingham Sarayı'nın yabancı devlet yetkililerinin ağırlanması dahil olmak üzere resmi ve törensel işlevlerin yürütüldüğü ana merkez olarak kalacağını ifade etti.
Chalmers, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Saray, Majesteleri her Londra'da olduğunda çatısında hükümdarlık sancağının gururla dalgalanacağı, ulusal binalarımızın tacı ve monarşinin ana karargahı olmaya devam edecektir" dedi.
SARAY TÖRENLER İÇİN ANA MERKEZ OLARAK KALACAK
Kral Charles da merhum Kraliçe Elizabeth de 2019 yılından bu yana sarayda yatıya kalmadı.
Bununla birlikte Kral, saray bünyesinde gerektiğinde konaklama amacıyla kullanılabilecek özel odalarını muhafaza edecek.
Chalmers, her yıl yaklaşık 700 bin kişinin ziyaret ettiği 775 odalı tarihi binaya halkın erişiminin artırılacağını belirtti ancak bu konuya dair detay paylaşmadı.
Saray, monarşinin resmi ikametgahı olmasının yanı sıra kraliyet bürokrasisi için ofis alanı sağlıyor ve yabancı liderler için görkemli devlet yemeklerine ev sahipliği yapıyor.
Yasal olarak İngiltere Kralı gelir vergisi, sermaye kazancı vergisi veya veraset vergisi ödemekle yükümlü bulunmuyor.
Ancak Charles, annesi Kraliçe II. Elizabeth'in 1993'ten sonra yaptığı gibi, ödediği miktarları açıklamaksızın gönüllü olarak vergi ödemeyi tercih etti.
Kral, 1399'dan bu yana tüm hükümdarlar gibi, geniş Lancaster Dükalığı mülklerinden elde ettiği kişisel gelirin yanı sıra diğer yatırımlarından ve varlıklarından da milyonlarca sterlin gelir elde ediyor.
Lancaster Dükalığı'ndan elde edilen bu kişisel gelir, 2025/26 döneminde 25,2 milyon sterlin olarak gerçekleşti.
KRAL NE KADAR KAZANIYOR?
Bunun yanı sıra James Chalmers, Kral'ın 2023/24 döneminde 11,7 milyon sterlin vergi ödediğini, 2022'de tahta çıkmasından bu yana ödediği toplam verginin ise 30 milyon sterlini aştığını kaydetti.
Kral Charles ayrıca personel giderleri, kraliyet saraylarının bakımı ve seyahat harcamalarını karşılamak amacıyla hükümetten "Hükümdarlık Ödeneği" (Sovereign Grant) adı altında fon alıyor.
Bu ödeneğin 2026/27 döneminde 137,9 milyon sterlin olacağı belirtildi.
Bununla birlikte Chalmers, söz konusu ödeneğin Kral'ın net talebi doğrultusunda 2027/28 döneminde ilk kez düşürülerek 100 milyon sterline çekileceğini ve 2031/32 dönemine kadar bu seviyede tutulacağını açıkladı.
Söz konusu miktar, Buckingham Sarayı'nın restorasyonunu finanse etmek amacıyla fonlama formülünün değiştirildiği 2016 yılındaki seviyeden yaklaşık 60 milyon sterlin daha yüksek bir tutara karşılık geliyor.
"Bu boş bir çek değil" diyen Chalmers, bütçe miktarının orantılı olmasını sağlamak amacıyla koruyucu mekanizmaların devrede olduğunu sözlerine ekledi.
Diğer taraftan, tahtın varisi Prens William'ın ofisinden yapılan açıklamada, Prens'in 2024/25 döneminde 7,76 milyon sterlin vergi ödediği ve kapatılan bir hapishaneden elde edilen 1,5 milyon sterlinlik kira gelirinin yerel topluluğa aktarılması talimatını verdiği bildirildi.
Hem Prens William hem de Kral Charles, orduya, sağlık hizmetlerine ve okullara mülk kiralayarak kazanç sağladıkları gerekçesiyle kamuoyunda eleştirilerle karşı karşıya kalmıştı.
Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünden sonra ailenin itibarı ciddi sınamalardan geçti.
Kraliyetin imajı, Kraliçe Elizabeth'in oğlu Prens Andrew (Andrew Mountbatten-Windsor) ile pedofil fuhuş şebekesi yöneticisi Jeffrey Epstein arasındaki ilişkilere yönelik aylarca süren ve utanç verici manşetlerle gündeme gelen iddiaların ardından ciddi zarar görmüştü.