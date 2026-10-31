Kral Charles Karayipler turunda. 56 ülkeli zirve öncesi kölelik krizi

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, bugün yaptığı açıklamada, ülkesinin transatlantik köle ticaretindeki rolü nedeniyle resmi bir özür yayımlamasına "açık" olduğunu söylese de mali tazminat ödenmesi ihtimalini reddetti.

Karayipler'de düzenlenecek İngiliz Milletler Topluluğu liderler zirvesine katılmadan günler önce ve Kral 3. Charles 'ın bölge turu devam ederken The Guardian gazetesine makale yazan İngiliz Başbakan, "Geçmişle yüzleşmemiz gerekiyor." tezini savundu.

Londra, köle ticaretindeki merkezi rolü nedeniyle resmi özür dilemesi ve Karayip ülkelerine tazminat ödemesi için baskı altındayken, Burnham da "İngiliz Milletler Topluluğu'nu gelecek adına güvenceye almak için zorlu görüşmeler" yapma sözü verdi.

Burnham, "Milyonlarca insanın çektiği acı ve ıstırap için üzüntümü ve pişmanlığımı dile getirmek ve bunun bugün hala dünyamızı nasıl şekillendirdiğini kabul etmek" istediğini belirtti; ancak tazminatın "doğru yanıt" olmadığında ısrar etti.

Başbakan, gazetede yayımlanan makalesinde, "Ne kadar menfur olursa olsun, farklı bir çağda, farklı yasalar altında gerçekleşen ve şahsen hiçbir rol oynamadıkları tarihi hatalardan bugünkü İngiliz halkının sorumlu tutulabileceğini düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Transatlantik köle ticaretinin köleleştirilen insanların haklarının "acımasız ve barbarca bir ihlali" olduğunu ekleyen İngiltere lideri, "etkilenenlerle yapılandırılmış bir diyalog" önerdi.

Burnham, "İngiliz devleti adına resmi bir özür dilenmesi yönündeki çağrıları dinlemek bu aşamanın önemli bir parçasını oluşturacak ve ben bu çağrılara açığım." değerlendirmesini yaptı.