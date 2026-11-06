Kral Charles Karayipler'deki unvanından vazgeçmeye hazır

Resmi temaslar, İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın tarihi köle ticareti için resmi özür konusunu görüşmeye açma teklifiyle hareketlendi.

Önceki İngiliz hükümetlerinin özür dilemeyi dahi reddettiği biliniyordu.

Başbakan Burnham'ın bu tutumu değiştirmesi, Karayip ülkelerinin İngiltere'den milyarlarca sterlinlik tazminat talep etmesine yol açtı.

Antigua ve Barbuda Başbakanı Gaston Browne, pazar günü Kral Charles ile beraber kilise ayinine katıldıktan hemen sonra İngiliz televizyonu ITV News'e konuştu.

Kral Charles'a kişisel olarak saygı duyduğunu belirten Browne, ülkesini artık bir cumhuriyet olarak görmek istediğini söyledi.

Browne, açıklamasında "Ben bir cumhuriyetçiyim. Dolayısıyla kişisel görüşümü sorarsanız, Antigua ve Barbuda'nın bir cumhuriyet haline geldiğini görmek isterim. Ancak cumhuriyet olmak için belirli anayasal hükümlerin bulunduğunu ve son kararın halka ait olduğu gerçeğini kabul etmek zorundayım" ifadelerini kullandı.

Antigua ve Barbuda kanunlarına göre krallık sistemini kaldırıp cumhuriyet ilan etmek için ada halkının en az üçte ikisinin referandumda "evet" demesi gerekiyor.

Halk oylaması yapılana kadar Kral'ın görevde olduğunu kabul ettiğini belirten Browne, kölelik tazminatı ısrarını da sürdürdü.

Browne, İngiltere Başbakanı Burnham hakkında "İngiltere'deki siyasi durumu anlıyorum, onun için herhangi bir tazminat şeklini kabul etmek zor bir teklif olabilir ancak bu durum tazminat ihtiyacını ortadan kaldırmaz" değerlendirmesini yaptı.