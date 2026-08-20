Kraliyet ailesine değil İngiltere'ye dönüyorlar. Korumaları bile olmayacak
20.08.2026 16:01
Son Güncelleme: 20.08.2026 16:01
Prens Harry ve eşi çocuklarıyla birlikte ABD'den İngiltere'ye taşınmaya hazırlanıyor. Başbakan Andy Burnham, çiftin uzun süredir tartışma konusu olan güvenlik düzenlemelerine ilişkin konuştu.
Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın, ABD'de geçirdikleri altı yılın ardından çocuklarıyla birlikte İngiltere'ye dönmeye hazırlandığı bildirildi.
Çiftin, çocukları Prens Archie ve Prenses Lilibet ile birlikte bu ayın ilerleyen günlerinde ABD'den ayrılarak Londra dışında, kraliyet ailesine ait olmayan bir konuta taşınmayı planladığı belirtildi.
İngiltere Başbakanı Andy Burnham'a çiftin dönüşünün ardından güvenliklerinin nasıl sağlanacağı soruldu.
Burnham, konunun “özel bir mesele” olduğunu belirterek, “Bu Harry ve Meghan'ı ilgilendiren bir konu. Attıkları bu adımda kendilerine iyi dileklerimizi iletiyoruz.” dedi.
ÇOCUKLARI İNGİLTERE'DE OKULA BAŞLAYACAK
Çiftin İngiltere'ye dönüş planlarının en önemli işaretlerinden biri çocuklarının eğitimine ilişkin karar oldu.
7 yaşındaki Prens Archie ile 5 yaşındaki Prenses Lilibet'in, eylül ayında bir İngiliz okulunda eğitime başlamak üzere kayıtlarının yaptırıldığı bildirildi.
Kraliyet uzmanı Robert Hardman, çocukların İngiltere'deki bir okula kaydedilmesinin çiftin gelecek planları konusunda “net bir yönelim” ortaya koyduğunu söyledi.
Hardman'a göre Archie ve Lilibet'in bundan sonra “Amerikalıdan ziyade İngiliz olarak” yetiştirilmeleri bekleniyor.
Çiftin taşınma kararının Kral Charles'a da pazar günü bildirildiği belirtildi. Ancak Harry ve Meghan'ın İngiltere'ye dönmelerinin, kraliyet ailesindeki resmi görevlerine geri dönecekleri anlamına gelmediği vurgulandı.
Şu anda ikisinin de kraliyet ailesi üyesi olması yönünde bir plan bulunmuyor.
GÜVENLİK MESELESİ YILLARDIR TARTIŞMA KONUSU
Çiftin dönüşündeki en önemli belirsizlik ise güvenliklerinin nasıl sağlanacağı.
Harry, kraliyet görevlerinden ayrılıp ABD'ye taşınmasının ardından İngiltere'de kendisine ve ailesine sağlanan polis korumasının seviyesinin düşürülmesine karşı hukuki mücadele başlatmıştı.
Ancak geçen yıl bu kararı değiştirmek için açtığı davayı kaybetti.
Harry o dönemde BBC'ye yaptığı açıklamada, ailesinin güvenlik seviyesinin düşürülmesi nedeniyle çocuklarını İngiltere'ye getiremeyeceğini söylemişti.
Buna karşın ailenin şimdi İngiltere'ye kalıcı olarak dönmeye hazırlanması, güvenlik konusunda yeni bir düzenlemeye varılmış olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.
ABD'DE ÖZEL GÜVENLİK KULLANIYORLAR
Harry ve Meghan, Kaliforniya'daki yaşamları boyunca özel bir güvenlik ekibiyle çalıştı.
Çifte, söz konusu ekibin İngiltere'ye taşınıp taşınmayacağı soruldu ancak Sussexler bu konuda açıklama yapmadı.
Harry'nin temmuz ayında İngiltere'ye gerçekleştirdiği ziyarette de güvenlik sorunu gündeme gelmiş ve polis koruması talebinin reddedilmesinin ardından programında değişiklik yapılmıştı.
KRAL CHARLES İLE DÖRT YIL SONRA AİLE BULUŞMASI
Harry ve Meghan son olarak temmuz ayında Kral Charles ve Kraliçe Camilla'yı ziyaret etmek üzere birlikte İngiltere'ye gelmişti.
Gloucestershire'daki Kral'a ait özel konutta gerçekleşen görüşme Buckingham Sarayı tarafından “özel bir aile buluşması” olarak tanımlanmıştı.
Ziyaret, Harry ve Meghan'ın 2022'den bu yana İngiltere'ye birlikte gerçekleştirdiği ilk seyahat olmuştu.
Aynı zamanda Kral Charles, torunları Archie ve Lilibet'i dört yılı aşkın sürenin ardından ilk kez yüz yüze görmüştü.
Harry ve Meghan, 2020'nin başında kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerini bırakarak İngiltere'den ayrılmış, aynı yılın mart ayında Kaliforniya'ya yerleşmişti.