Kraliyet ailesine değil İngiltere'ye dönüyorlar. Korumaları bile olmayacak

Çiftin İngiltere'ye dönüş planlarının en önemli işaretlerinden biri çocuklarının eğitimine ilişkin karar oldu.

7 yaşındaki Prens Archie ile 5 yaşındaki Prenses Lilibet'in, eylül ayında bir İngiliz okulunda eğitime başlamak üzere kayıtlarının yaptırıldığı bildirildi.

Kraliyet uzmanı Robert Hardman, çocukların İngiltere'deki bir okula kaydedilmesinin çiftin gelecek planları konusunda “net bir yönelim” ortaya koyduğunu söyledi.

Hardman'a göre Archie ve Lilibet'in bundan sonra “Amerikalıdan ziyade İngiliz olarak” yetiştirilmeleri bekleniyor.

Çiftin taşınma kararının Kral Charles'a da pazar günü bildirildiği belirtildi. Ancak Harry ve Meghan'ın İngiltere'ye dönmelerinin, kraliyet ailesindeki resmi görevlerine geri dönecekleri anlamına gelmediği vurgulandı.

Şu anda ikisinin de kraliyet ailesi üyesi olması yönünde bir plan bulunmuyor.