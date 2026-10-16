Kremlin açıkladı. Dört AB ülkesinin varlıkları Rus kayyumlara devredildi

Kararname yayımlanmadan hemen önce Rus iş dünyası temsilcilerine hitap eden Putin, Batılı şirketlerin varlıklarına el koymanın bazı olumsuz yönleri olduğunu ayrıntı vermeden kabul etti.

Putin, yönetimi devralan Rus işletmelerine dış kaynak yerine ülke içi finansman olanaklarına yönelmeleri çağrısında bulundu.

Konuşmasında 2008 küresel finans krizinin Rus ekonomisi üzerindeki derin etkilerini hatırlatan Putin, küresel piyasalara aşırı açılmanın getirdiği risklere değindi.

Putin, yabancı ülkelerin yatırımlar yoluyla yalnızca kendi çıkarlarını gözettiğini savundu.

Karar, AB liderlerinin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin etrafında bir araya geldiği zirveyle eşzamanlı geldi.

Bu buluşma, ABD'nin Kiev yönetimine sağladığı istihbarat paylaşımını ve silah desteğini azaltabileceği endişelerinin arttığı bir döneme denk düşüyor.

Öte yandan, ABD'nin Rusya'yı Ukrayna ile müzakerelere teşvik etme girişimlerinin bir parçası olarak Avrupa'da dondurulan bazı Rus varlıklarının kontrolünü talep edebileceğine dair haberler gündeme gelmişti.

Moskova ise savaş nedeniyle yaklaşık 210 milyar avro tutarındaki egemen varlığını donduran ve Avrupa ile diğer Batı ülkelerindeki Rus şirketlerinin mülklerini hedef alan AB yönetimine tepkisini sürdürüyor.