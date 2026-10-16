Kremlin açıkladı. Dört AB ülkesinin varlıkları Rus kayyumlara devredildi
16.10.2026 15:32
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya verilen askeri desteğe misilleme olarak Fransa, Almanya, İsveç ve Belçika merkezli şirketlerin yerel varlıklarına el koyarak yönetimlerine kayyum atadı.
Rusya, Ukrayna'ya verilen savaş desteğine misilleme olarak Fransa, Almanya, İsveç ve Belçika merkezli dört şirketin ülkedeki varlıklarına el koydu.
Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameyle yürürlüğe giren adım, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin sermayesini doğrudan hedef alıyor.
Reuters ajansı ve Kommersant gazetesinin aktardığına göre kararnamede Fransız zemin kaplama üreticisi Tarkett, Alman ambalaj firması Menshen, İsveçli ambalaj üreticisi Sverige International Holdings ve Belçikalı hijyen ürünleri şirketi Ontex yer aldı.
Liste aynı zamanda, Aralık 2024'te ABD'li ambalaj grubu Sonoco tarafından satın alınan eski Avrupalı metal ambalaj işletmesi Eviosys'in Rusya'daki varlıklarını da kapsıyor.
Belgede bu varlıkların Sonoco'nun Hollanda birimine ait olduğu belirtildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, kararın gerekçesini açıklarken "Menşe ülkeleri, karar verilirken dikkate alınan unsurlardan biriydi" dedi. Peskov, bu ülkelerin Rus mülklerine yönelik yasa dışı el koyma süreçlerine karıştığını söyledi.
Avrupalı şirketlerin mülklerine kayyum olarak, kamuoyunda adı pek duyulmamış Rus şirketleri atandı. Moskova, benzer bir adımı geçen ay gıda devi Nestle ile perakendeciler Auchan ve Metro'ya karşı da atmıştı.
Kremlin bu önlemlerin, AB ülkelerinin doğrudan sahada süren çatışmalara dahil olmasına karşılık geldiğini ancak sürecin tersine çevrilebileceğini açıkladı.
VARLIKLARI DEVRALINAN ŞİRKETLER KARAR AŞAMASINDA
Rusya'da 350 kişiyi istihdam eden ve Moskova dışında bir fabrika işleten Ontex, kararnameden haberdar olduğunu duyurdu.
Şirket, varlıklarını korumak ve Ontex Rusya'nın faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak için uygun adımların değerlendirileceğini açıkladı.
Tarkett ise Rusya'daki faaliyetleri üzerindeki fiili kontrolünü kaybetmekte olduğunu belirterek durumu analiz ettiklerini aktardı.
ABD merkezli Sonoco, 2025 yılı raporunda Rusya'dan çıkışını 2022'de tamamladığını ancak Eviosys işlemi kapsamında şirketin toplam varlıklarının yüzde 0,5'ine denk gelen yeni varlıklar edindiğini açıklamıştı.
PUTİN OLUMSUZLUKLARA İŞARET ETTİ, İÇ FİNANSMAN ÇAĞRISI YAPTI
Kararname yayımlanmadan hemen önce Rus iş dünyası temsilcilerine hitap eden Putin, Batılı şirketlerin varlıklarına el koymanın bazı olumsuz yönleri olduğunu ayrıntı vermeden kabul etti.
Putin, yönetimi devralan Rus işletmelerine dış kaynak yerine ülke içi finansman olanaklarına yönelmeleri çağrısında bulundu.
Konuşmasında 2008 küresel finans krizinin Rus ekonomisi üzerindeki derin etkilerini hatırlatan Putin, küresel piyasalara aşırı açılmanın getirdiği risklere değindi.
Putin, yabancı ülkelerin yatırımlar yoluyla yalnızca kendi çıkarlarını gözettiğini savundu.
Karar, AB liderlerinin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin etrafında bir araya geldiği zirveyle eşzamanlı geldi.
Bu buluşma, ABD'nin Kiev yönetimine sağladığı istihbarat paylaşımını ve silah desteğini azaltabileceği endişelerinin arttığı bir döneme denk düşüyor.
Öte yandan, ABD'nin Rusya'yı Ukrayna ile müzakerelere teşvik etme girişimlerinin bir parçası olarak Avrupa'da dondurulan bazı Rus varlıklarının kontrolünü talep edebileceğine dair haberler gündeme gelmişti.
Moskova ise savaş nedeniyle yaklaşık 210 milyar avro tutarındaki egemen varlığını donduran ve Avrupa ile diğer Batı ülkelerindeki Rus şirketlerinin mülklerini hedef alan AB yönetimine tepkisini sürdürüyor.