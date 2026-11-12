Kremlin'de barış pazarlığı. Putin, Trump'ın temsilcileriyle görüştü

Özel Temsilci Witkoff, Abu Dabi'deki temasların olumlu bir atmosferde geçtiğini, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin verimli çalıştığını dile getirerek Rus müzakere grubuna başkanlık eden Vladimir Medinskiy'e teşekkür etti.

Reuters ajansının aktardığına göre yaklaşan esir takasının çözüm sürecinde kaydedilen ilerlemeyi gösterdiğine işaret eden Witkoff, Avrupalıların müzakerelerde yer almadığını ancak temasların sonuçları hakkında bilgilendirildiğini aktardı.

ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna'daki savaşı mümkün olan en kısa sürede bitirmeyi amaçladığını belirten Witkoff, Putin ile bugünkü temaslarına dair bilgileri Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e ileteceği sözünü verdi.

Kremlin'deki görüşmede savaşın sona erdirilmesini ve barışa giden yolları ele alma fırsatı yakalamayı umduğunu söyleyen Kushner de Avrupalıların müzakerelere katılma ve çatışmayı bitirme yönündeki isteğini gördüklerini, bölge ülkeleriyle kıtadaki güvenlik mimarisi üzerine görüşmelere başladıklarını ifade etti.

Kushner, Abu Dabi'deki temasların bitiminde 11 Kasım'da sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında ciddi görüş ayrılıklarının sürdüğünü ancak ABD'nin sağlanan ilerlemeyi geliştirerek kalıcı barış için daha geniş kapsamlı çok taraflı müzakerelere geçmeyi hedeflediğini duyurmuştu.

ABD'li temsilci açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ukrayna ve Avrupalı ortaklarımızla yakın eşgüdüm içinde, yarın Moskova'da Devlet Başkanı Putin ile ele alacağımız öneriler üzerinde mutabık kaldık; ardından da Devlet Başkanı Zelenskiy ile istişareler yürüteceğiz."

Kushner ayrıca Abu Dabi görüşmelerinin sonucunu, "Önemli bir insani atılım sağlandı: Ukrayna ve Rusya, savaş boyunca yapılacak en büyük esir takası konusunda prensipte anlaştı" sözleriyle değerlendirmişti.

Moskova ziyaretini duyururken Putin ile Avrupalıların müzakerelere katılımını ele alacaklarını da bildiren Kushner, Rus liderin buna onay vermesi halinde tarafların "çok daha fazla ilerleme kaydedebileceği" görüşünü paylaşmıştı.