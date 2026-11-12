Kremlin'de barış pazarlığı. Putin, Trump'ın temsilcileriyle görüştü
12.11.2026 16:19
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'daki savaşın çözümünü görüşmek üzere ABD Başkanı Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile Kremlin'de bir araya geldi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı ve Özel Temsilcisi Jared Kushner ile Kremlin'de bir araya geldi.
Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, görüşmenin gündemini Ukrayna'daki ihtilafın çözümüne yönelik konuların oluşturduğunu açıkladı.
Rus devlet ajansı TASS'ın haberine göre Kremlin'deki görüşmeye Uşakov'un yanı sıra Rus müzakere heyetinin başkanı ve Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskiy ile Rusya Devlet Başkanının Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev katıldı.
Rusya, Ukrayna ve ABD heyetlerinin 10-11 Kasım'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de yürüttüğü müzakerelerden dönen Washington temsilcilerini bu sabah Moskova'daki Vnukovo Havalimanı'nda Dmitriyev karşıladı.
ABD'li diplomatlar havalimanından başkentteki bir otele geçtikten sonra Kremlin'e hareket etti.
PUTİN, KONSTANTİNOVKA'DA SİVİLLER İÇİN İNSANİ MİSYON ÖNERDİ
Putin, görüşmede ABD'li muhataplarından temasların organize edilmesi dolayısıyla ABD Başkanı Donald Trump'a, Herson bölgesindeki Oleşki'deki insani sorunun çözümüne ve yardım misyonunun organizasyonuna katkılarından ötürü de Trump'ın eşi Melania Trump'a teşekkürlerini iletmelerini istedi.
Oleşki'deki benzer misyon sırasında Ukrayna ile olumlu bir insani işbirliği tecrübesi edindiklerini belirten Rus lider, aynı modelle Konstantinovka'da da insani misyon düzenlenmesini teklif etti.
RİA Novosti ajansının aktardığına göre Putin, "Kentte yüzlerce sivil kaldı, Rusya onları tahliye etmeyi öneriyor" dedi.
Konstantinovka çevresindeki arazinin mayınlardan temizlenmesi için Rusya'nın beş güne ihtiyaç duyacağını kaydeden Putin, misyon hazırlıklarının Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova ile Ukrayna Ombudsmanı Dmitro Lubinets'e devredilmesini önerdi.
Rusya'nın Konstantinovka'yı kontrol ettiğini ve insani operasyonun güvenliğini sağlamaya hazır olduğunu vurgulayan Putin, Ukraynalıların kenti kendilerinin kontrol ettiğini öne sürmesi halinde güvenliği kendi cephelerinden sağlamaları gerektiğini dile getirdi.
MOSKOVA, YABANCI ASKER KONUŞLANDIRILMASINA KARŞI
Ukrayna'da barışın ebedi olmasını istediğini söyleyen Putin, Rusya açısından Ukrayna ile tek ayrım çizgisinin devlet sınırı olduğunu ifade etti.
Ukraynalıların "gri bölgeler" konusunu gündeme getirdiğini bildiklerini aktaran Putin, toprak meselesinde Moskova için asıl önceliğin orada yaşayan insanlar olduğunu belirtti.
Ukrayna topraklarında yabancı askerlerin varlığının kabul edilemez olduğunu bildiren Putin, bu ihtimalin Rusya'nın ulusal güvenliğini tehdit ettiğini ve yabancı birliklerin Rus ordusu için meşru hedef olacağını vurguladı.
Rusya'nın Avrupa ile diyaloğa hiçbir zaman karşı çıkmadığını ve temasları bizzat Avrupalıların kopardığını savunan Putin, Avrupalıların savaş mı yoksa barış mı istediklerine karar vermeleri için ABD'nin onlarla "çalışmasını" arzu ettiklerini kaydetti.
ABD'Lİ TEMSİLCİLER, GÖRÜŞMELERDEN ÇIKTILARINI ZELENSKİY'E AKTARACAK
Özel Temsilci Witkoff, Abu Dabi'deki temasların olumlu bir atmosferde geçtiğini, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin verimli çalıştığını dile getirerek Rus müzakere grubuna başkanlık eden Vladimir Medinskiy'e teşekkür etti.
Reuters ajansının aktardığına göre yaklaşan esir takasının çözüm sürecinde kaydedilen ilerlemeyi gösterdiğine işaret eden Witkoff, Avrupalıların müzakerelerde yer almadığını ancak temasların sonuçları hakkında bilgilendirildiğini aktardı.
ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna'daki savaşı mümkün olan en kısa sürede bitirmeyi amaçladığını belirten Witkoff, Putin ile bugünkü temaslarına dair bilgileri Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e ileteceği sözünü verdi.
Kremlin'deki görüşmede savaşın sona erdirilmesini ve barışa giden yolları ele alma fırsatı yakalamayı umduğunu söyleyen Kushner de Avrupalıların müzakerelere katılma ve çatışmayı bitirme yönündeki isteğini gördüklerini, bölge ülkeleriyle kıtadaki güvenlik mimarisi üzerine görüşmelere başladıklarını ifade etti.
Kushner, Abu Dabi'deki temasların bitiminde 11 Kasım'da sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında ciddi görüş ayrılıklarının sürdüğünü ancak ABD'nin sağlanan ilerlemeyi geliştirerek kalıcı barış için daha geniş kapsamlı çok taraflı müzakerelere geçmeyi hedeflediğini duyurmuştu.
ABD'li temsilci açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Ukrayna ve Avrupalı ortaklarımızla yakın eşgüdüm içinde, yarın Moskova'da Devlet Başkanı Putin ile ele alacağımız öneriler üzerinde mutabık kaldık; ardından da Devlet Başkanı Zelenskiy ile istişareler yürüteceğiz."
Kushner ayrıca Abu Dabi görüşmelerinin sonucunu, "Önemli bir insani atılım sağlandı: Ukrayna ve Rusya, savaş boyunca yapılacak en büyük esir takası konusunda prensipte anlaştı" sözleriyle değerlendirmişti.
Moskova ziyaretini duyururken Putin ile Avrupalıların müzakerelere katılımını ele alacaklarını da bildiren Kushner, Rus liderin buna onay vermesi halinde tarafların "çok daha fazla ilerleme kaydedebileceği" görüşünü paylaşmıştı.
ÜÇ ÜLKE DOKUZ AY SONRA ABU DABİ'DE GÖRÜŞTÜ
Rusya, ABD ve Ukrayna heyetleri, yaklaşık dokuz aylık aradan sonra ilk kez 10 ve 11 Kasım'da Abu Dabi'deki üçlü müzakerelerde buluştu.
Görüşmelerde Rus heyetine Devlet Başkanı Yardımcısı Medinskiy, Ukrayna heyetine Dış İstihbarat Servisi Başkanı Rüstem Umerov başkanlık ederken ABD'yi Witkoff, Kushner ve NATO Avrupa Birleşik Kuvvetleri Başkomutanı Alexus Grynkewich temsil etti.
İlk gün dört saati aşan görüşmelerde; Rus, Amerikalı, Ukraynalı ve Avrupalı temsilcilerin beyanlarına göre ana gündem maddesini, çatışma sonrasında Moskova ve Kiev'e verilecek güvenlik garantilerini de kapsayan Avrupa'daki güvenlik mimarisi inşası oluşturdu.
İlk günün sonunda ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio görüşmelerin "verimli" geçtiğini açıkladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy toplantıyı "Ruslarla işler zor" sözleriyle yorumlarken, Rus heyeti üyesi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov müzakerelerin gidişatını değerlendirmek için "henüz erken" olduğunu kaydetti.
İkinci günün sonuçlarını özetleyen Medinskiy, Moskova ile Kiev'in geniş çaplı esir takası konusunda anlaştığını duyurdu.
Rusya Genelkurmay Başkanlığı Bilgi İdaresi Başkanının Birinci Yardımcısı Aleksandr Zorin de daha sonra takasın önümüzdeki iki ila üç hafta içinde gerçekleşebileceğini bildirdi.
Abu Dabi'deki görüşmelerin merkezinde güvenlik mimarisi başlığının yer aldığını ve Moskova ile Kiev'in barışa yaklaştığını belirten Medinskiy, gelinen noktada pek çok şeyin süreçteki tüm katılımcılara; özellikle Ukrayna'ya, ABD'nin tutumuna ve "Avrupa'nın aklını başına toplayıp toplamayacağına" bağlı olduğunu söyledi.
Medinskiy'nin basın açıklamasından sonra konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, müzakerelerde ileriki çalışmalar için zemin oluştuğunu ifade etti.
Abu Dabi'deki istişarelerde yer alan Ukrayna heyeti üyesi David Arahamiya ise görüşmelerin bitiminde düzenlediği basın toplantısında, Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki mevcut müzakere ivmesinin yıl sonuna kadar çözüme ulaşma beklentisine imkan tanıdığını belirterek, "Yılbaşından önce çözüme ulaşmak için şu an iyi bir ivme yakaladığımızı düşünüyorum" diye konuştu.