Kripto zenginlerinin listesini yayınlamaya başladılar. Korsanlar 10 bin Bitcoin fidye istiyor
15.09.2026 15:29
Son Güncelleme: 15.09.2026 15:37
İngiliz finansal teknoloji şirketi Revolut, sahte kamu kurumu yazışmaları nedeniyle müşteri verilerini kaptırmasının ardından 10 bin Bitcoin fidye şantajıyla karşı karşıya kaldı.
İngiltere merkezli finansal teknoloji şirketi Revolut, meşru bir kamu kurumuna ait e-posta alan adı üzerinden iletilen sahte bilgi talepleri sonucu hassas müşteri verilerini sızdırdı.
Computing.co.uk portalının haberine göre şirketin verileri yetkisiz bir tarafa teslim etmesinin ardından bilgisayar korsanları, çalınan bilgileri yayımlamama karşılığında Revolut yönetiminden 10 bin Bitcoin tutarında fidye talep etti.
İstenen kripto paranın güncel piyasa değeri yaklaşık 782 milyon dolara ulaşıyor.
Saldırıyı üstlenen şahıslar, ele geçirdikleri iddia edilen verilerden bazı örnekleri çeşitli Telegram gruplarında paylaştı.
Sızdırılan materyaller arasında iş dünyasının önde gelen isimlerine, sporculara ve sanatçılara ait bilgilerin yer aldığı görülüyor.
Bilgisayar korsanları, Revolut şirketi 10 bin Bitcoin tutarındaki fidyeyi ödemediği takdirde her gün yeni müşteri verileri yayımlama tehdidinde bulunuyor.
Reuters ajansının aktardığına göre Revolut, erişilen bilgilerin tamamına dair ayrıntılı bir döküm paylaşmadı; ancak etkilenen 680 kişiye doğrudan uyarı gönderdi.
Şirketin müşterilere ilettiği bildirimlerde; pasaport ve sürücü belgesi gibi kimlik belgeleri, posta ve e-posta adresleri, yüz doğrulama fotoğrafları, telefon numaraları, IBAN bilgileri, hesap ekstreleri, para çekme kayıtları ve tüm işlem geçmişlerinin ifşa riski taşıdığı belirtildi.
Revolut yönetimi, olayın resmi bir kurum kimliğine bürünerek yürütülen karmaşık bir dış dolandırıcılık vakası olduğunu duyurdu.
Yetkisiz tarafın meşru bir kamu kuruluşunun uzantısını kullanarak müşteri bilgilerini istediği tespit edildi.
Şirket ilgili kamu kurumunun adını açıklamazken, bu kurumu, emniyet birimlerini, veri koruma otoritelerini ve finansal denetleme mercilerini bilgilendirdiğini bildirdi.
Revolut sözcüsü, şüpheli faaliyetin tespit edilmesinin hemen ardından ilgili e-posta adresinin engellendiğini, Revolut sistemlerinin ve müşteri fonlarının olaydan kesinlikle etkilenmediğini dile getirdi.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.
Abnormal AI Bilgi Güvenliği Yöneticisi Patricia Titus, olayı geleneksel bir teknik güvenlik açığından ziyade bir güven zaafı olarak nitelendirdi.
TechCrunch portalına konuşan Titus, "Şirket; pasaportları, fotoğrafları, IBAN'ları ve Bitcoin işlem geçmişlerini teslim etti çünkü gelen e-posta gerçek bir kamu kurumunun alan adındandı ve her doğrulama testini geçti. Kötü amaçlı yazılım ya da çalınmış şifre yoktu; yalnızca yasal görünen bir talep ve bu talebe uymak üzere tasarlanmış bir süreç vardı" değerlendirmesini yaptı.
Huntress siber güvenlik danışmanı Muhammad Yahya Patel ise dijital kimlik doğrulaması üzerine kurulan bir finansal teknoloji kuruluşunun üçüncü taraf veri taleplerini doğrulama çıtasının çok daha yüksek olması gerektiğini vurguladı.
Kripto güvenlik araştırmacısı ZachXBT de önceki paylaşımında saldırının yüksek varlıklı kullanıcıları hedef aldığını ifade etmişti.
Küresel ölçekte 80 milyondan fazla müşteriye sahip olan Londra merkezli şirket, aralarında Fransa ve Birleşik Krallık'ın da bulunduğu 30'u aşkın ülkede bankacılık lisansıyla hizmet veriyor.
ABD Para Birimi Komiserliği Ofisi'nden ulusal bir banka kurmak için şartlı onay alan Revolut, halka arz sürecinde değerlemesini 200 milyar dolara taşımayı hedefliyor.