Kripto zenginlerinin listesini yayınlamaya başladılar. Korsanlar 10 bin Bitcoin fidye istiyor

Abnormal AI Bilgi Güvenliği Yöneticisi Patricia Titus, olayı geleneksel bir teknik güvenlik açığından ziyade bir güven zaafı olarak nitelendirdi.

TechCrunch portalına konuşan Titus, "Şirket; pasaportları, fotoğrafları, IBAN'ları ve Bitcoin işlem geçmişlerini teslim etti çünkü gelen e-posta gerçek bir kamu kurumunun alan adındandı ve her doğrulama testini geçti. Kötü amaçlı yazılım ya da çalınmış şifre yoktu; yalnızca yasal görünen bir talep ve bu talebe uymak üzere tasarlanmış bir süreç vardı" değerlendirmesini yaptı.

Huntress siber güvenlik danışmanı Muhammad Yahya Patel ise dijital kimlik doğrulaması üzerine kurulan bir finansal teknoloji kuruluşunun üçüncü taraf veri taleplerini doğrulama çıtasının çok daha yüksek olması gerektiğini vurguladı.

Kripto güvenlik araştırmacısı ZachXBT de önceki paylaşımında saldırının yüksek varlıklı kullanıcıları hedef aldığını ifade etmişti.

Küresel ölçekte 80 milyondan fazla müşteriye sahip olan Londra merkezli şirket, aralarında Fransa ve Birleşik Krallık'ın da bulunduğu 30'u aşkın ülkede bankacılık lisansıyla hizmet veriyor.

ABD Para Birimi Komiserliği Ofisi'nden ulusal bir banka kurmak için şartlı onay alan Revolut, halka arz sürecinde değerlemesini 200 milyar dolara taşımayı hedefliyor.