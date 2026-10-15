Kriz kapıya dayandı. Avrupa'da fabrika kapattıran enerji kavgası

Kendi ülkesindeki anketlerde oy kaybı yaşayan Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Brüksel'de gazetecilere yaptığı değerlendirmede bütçe konusundaki pozisyonların birbirinden çok uzak kaldığını söyledi.

Almanya gibi bütçeye net katkı sağlayan ülkeler ile bu kaynaklardan net yararlanan ülkeler arasında sert çekişmeler yaşanıyor. Masadaki son bütçe önerisi, çiftçilere ve bölgelere yönelik sübvansiyonları korumayı öngörüyor.

Bazı kesimler ise bu korumanın, ABD ve Çin karşısında rekabetçi kalabilmek için ihtiyaç duyulan çok daha acil alanlardan kaynak çektiğini ileri sürüyor.

Merz, durumun ciddiyetine işaret ederek, "Bu nedenle çok ama çok zorlu müzakerelerle karşı karşıyayız" dedi.

Fransa da bütçeye net katkı sağlayan bir diğer ülke konumunda. Fakat Fransız yetkililer, yalnızca harcama kesintilerine odaklanmanın hedeflenenin tam tersi sonuçlar doğuracağını ve birliğin rekabet gücünü artırmayı amaçlayan tedbirleri baltalayacağını savundu.

Reuters ajansına konuşan ve ismi belirtilmeyen bir Fransız yetkili, "Yalnızca kesintilerle bu denklemin çözülemeyeceğini açıkça görüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Hollanda Başbakanı Rob Jetten de rekabet eksikliğine dikkati çekerek, haksız uygulamalarla mücadele için ellerinde yeterli araç bulunmadığını söyledi.

Kendi rekabet güçlerine ve inovasyona yeterince yatırım yapmadıklarını vurgulayan Jetten, yeni AB bütçesinin bu ihtiyacı karşılayacak şekilde hazırlanması gerektiğini dile getirdi.