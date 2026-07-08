Kriz NATO Zirvesi'ndeki aile fotoğrafına da yansıdı. Başbakan heyete almadı, Cumhurbaşkanı dava açıp geldi

Zirvedeki sıra dışı Çekya temsili uluslararası alanda da yankı buldu. CNN televizyonu, cumhurbaşkanı ile başbakanı taşıyan iki ayrı Çekya devlet uçağının Ankara’ya iniş yaptığını aktararak bu durumu ülkedeki "belirsiz bir iç siyasi anlaşmazlık" ile ilişkilendirdi.

Çekya hükümeti tarafından yapılan açıklamada iki ayrı uçağın kullanılması güvenlik gerekçeleriyle savunuldu.

umhurbaşkanlığı Ofisi ise bu seyahatin tek bir uçak kullanılarak da gerçekleştirilebileceğini kaydetti.