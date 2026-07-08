Kriz NATO Zirvesi'ndeki aile fotoğrafına da yansıdı. Başbakan heyete almadı, Cumhurbaşkanı dava açıp geldi
08.07.2026 11:55
Çekya Başbakanı Andrej Babis ile Cumhurbaşkanı Petr Pavel arasındaki kriz, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'ndeki aile fotoğrafına da yansıdı. Babis ile heyete almak istemediği Pavel, aile fotoğrafının iki ayrı ucunda konumlandı.
Ankara’da düzenlenen NATO zirvesinde Çekya Başbakanı Andrej Babis ile Cumhurbaşkanı Petr Pavel, gün boyunca neredeyse tamamen ayrı hareket eden iki farklı heyetle ülkeyi temsil etti.
Tek bir üst düzey lider tarafından temsil edilen diğer ülkelerin aksine Çekya’nın her iki isimle zirvede yer alması ve iki liderin resmi NATO aile fotoğrafında birbirine oldukça uzak noktalarda konumlanması, temsil yetkisine dair ülke içindeki derin siyasi anlaşmazlığı açığa çıkardı.
Kamuoyunda yer alan iddialara göre Çekya hükümeti başlangıçta Cumhurbaşkanı Pavel’i resmi zirve heyetinden hariç tuttu.
Cumhurbaşkanı Pavel bu adıma karşı hükümete dava açarak karşılık verdi. Mahkemenin kendi lehine karar vermesinin ardından Pavel, Ankara yolculuğu öncesinde resmi heyete dahil edildi.
Siyasi analistler ve iddialar, Başbakan Babis’i Rusya yanlısı, Cumhurbaşkanı Pavel’i ise NATO destekçisi bir çizgiyle tanımlıyor.
Başbakan Babis ile Cumhurbaşkanı Pavel, aynı otelden ayrılmalarına rağmen NATO zirvesinin liderler yemeğine ayrı makam aracı konvoylarıyla geçti.
Bu da Ankara’da başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı heyetlerinin gün boyunca tamamen bağımsız hareket ettiği genel tablonun bir parçası olarak kayıtlara geçti.
Yaşanan ayrışma, Çekya hükümeti ile devlet başkanı arasında zirvede ülkeyi kimin temsil edeceği konusunda aylardır süren yetki tartışmasından kaynaklanıyor.
Zirvedeki sıra dışı Çekya temsili uluslararası alanda da yankı buldu. CNN televizyonu, cumhurbaşkanı ile başbakanı taşıyan iki ayrı Çekya devlet uçağının Ankara’ya iniş yaptığını aktararak bu durumu ülkedeki "belirsiz bir iç siyasi anlaşmazlık" ile ilişkilendirdi.
Çekya hükümeti tarafından yapılan açıklamada iki ayrı uçağın kullanılması güvenlik gerekçeleriyle savunuldu.
umhurbaşkanlığı Ofisi ise bu seyahatin tek bir uçak kullanılarak da gerçekleştirilebileceğini kaydetti.