Küba karanlığa gömüldü: "Kehanette söylenenler bir bir yaşanıyor"

Afro-Küba dini Santeria'nın din adamlarından olan Lazaro Herrera, yılın başında yapılan geleneksel kehanetlerde ülke için "çatışmalar ve sarsıntılar" öngörüldüğünü söyledi.

"Şimdiye kadar söylenen her şey gerçekleşti." diyen yerel halk, yaşanan enerji krizinin de bu öngörülerin bir parçası olduğuna inanıyor.