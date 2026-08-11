Küba'da dramatik değişim

Geleneksel tedarikçiler Venezuela ve Meksika'dan yapılan petrol sevkiyatlarının kesilmesi ve ABD devriyelerinin adaya ulaşan tankerleri engellemesi, Küba'da kamu ulaşımı, sağlık ve eğitim gibi temel kamy hizmetlerini olumsuz etkiledi.

Ancak ABD Ticaret Bakanlığının sağladığı muafiyet sayesinde şubat ve mayıs ayları arasında adaya yaklaşık 900 bin varil ABD yakıtı ulaştı.

Bu miktar, 1959 devriminden bu yana ABD'den Küba'daki özel restoran, perakendeci ve taksilere yapılan ilk önemli yakıt sevkiyatı oldu.