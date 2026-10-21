Küba'da milyonlarca kişi susuz kaldı. Halk kuyu kazıyor

Kendi imkanlarıyla kuyu açamayan veya pompa alamayan milyonlarca Kübalı içinse tek seçenek suyu kilometrelerce uzaktan taşımak.

Sokaklardaki kaynaklardan ya da açık borulardan doldurulan bidonlar el arabalarıyla, bisikletlerle, otomobil bagajlarıyla ve hatta at arabalarıyla evlere taşınıyor.

Başkent Havana'nın tarihi merkezinde sokaktaki bir su borusundan 200 litrelik deposunu ve kovalarını sabırla dolduran 30 yaşındaki Maykel Aguilar, taşıdığı suyu el arabasıyla evine götürüp ardından merdivenlerden yukarı çıkarmak zorunda kalıyor.

Aguilar, "Böyle küçük bir seferlik su; bir posta çamaşır yıkamaya, evi temizlemeye ve yemek pişirmeye ancak yetiyor. Hemen ardından suyunuz yine bitiyor" dedi.

Sıranın hiç eksilmediği su noktalarında bidon ve kovalarıyla bekleyenlerden biri de 40 yaşındaki iki çocuk annesi Yusimy Guerra.

Her gün elektrik kesintisi yaşadıklarını ve sürekli su taşımak zorunda kaldıklarını söyleyen Guerra, "Bu günlük bir mücadele" diyerek durumu özetledi.