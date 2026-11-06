Küba'ya yarım asrı aşan yaptırımlarda yeni sayfa. Hedefte 4 sektör var

Yaptırım hamlesi, Dışişleri Bakanı Rubio'nun ekim ayı sonunda Küba vatandaşlarına CIA ile gizli bir ortaklık kurma çağrısı yapmasının ve Başkan Donald Trump'ın adaya askeri harekat düzenleme planlarına ilişkin verdiği sinyallerin beraberinde geldi.

Washington ile Havana arasındaki yaptırım gerilimi, 1959 Küba Devrimi'nin hemen ardından Fidel Castro liderliğindeki yönetimin Amerikan mülklerini kamulaştırmasıyla başladı.

ABD yönetimi, 1960 yılında adadan şeker alımını durdurup silah dışındaki tüm ürünlere ambargo uygulayarak ekonomik baskının temelini attı.

Başarısızlıkla sonuçlanan 1961 yılındaki Domuzlar Körfezi Çıkarması sonrasında diplomatik bağlar tamamen koparılırken, 1962 Küba Füze Krizi deniz ablukasını beraberinde getirdi.

Füze krizinin çözüme kavuşmasıyla birlikte Şubat 1963'te kapsamlı ticari ambargo yürürlüğe girdi.

Kongre, 1992 yılında çıkardığı Torricelli Yasası ile ABD şirketlerinin yurt dışındaki şubelerinin Küba ile ticaret yapmasını yasaklarken, 1996 tarihli Helms-Burton Yasası ise adayla işbirliğine giren üçüncü ülke firmalarını yaptırım kapsamına dahil etti.

Öte yandan Barack Obama ile Raul Castro dönemlerinde 2014-2016 yılları arasında diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması ve uçuş kısıtlamalarının esnetilmesiyle bir normalleşme sürecine girilmişti.

Donald Trump yönetimi 2017 ve sonrasında normalleşme adımlarını iptal ederek Küba'yı yeniden "terörü destekleyen ülkeler" listesine aldı ve petrol kısıtlamalarını yürürlüğe koymuştu.