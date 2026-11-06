Küba'ya yarım asrı aşan yaptırımlarda yeni sayfa. Hedefte 4 sektör var
06.11.2026 10:35
ABD yönetimi, Küba'nın elektronik, imalat, teknoloji ve denizcilik sektörlerini hedef alan yeni yaptırım yetkisini yürürlüğe sokarak petrol taşımacılığı yapan şebekelere ait 5 gemiyi bloke etti.
ABD yönetimi, Küba'nın hayati sektörlerini kapsayacak yeni bir yaptırım kararı alarak ham petrol sevkiyatı yürüten ağları, kamu teşebbüslerini ve orduya malzeme sağlayan Çin merkezli tedarikçileri hedef seçti.
ABD Hazine Bakanlığının yayımladığı yeni düzenleme, yabancı kişi ve şirketlerin Küba'nın elektronik, imalat, denizcilik ve teknoloji sektörlerindeki ticari faaliyetleri nedeniyle yaptırımla karşılaşmasının önünü açtı.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, hükümet, ordu ve petrol sektörüyle bağlantılı 10 kişi ve kurumu kapsayan yaptırım paketini yazılı açıklamayla kamuoyuna duyurdu.
Washington yönetimi, Havana'ya yönelik yürürlükteki akaryakıt ambargosu çerçevesinde ada ile petrol taşımacılığı yapan şebekeye ait 5 gemiyi de bloke edilen mal varlıkları listesine ekledi.
Yaptırım listesinde, adaya yönelik ham petrol sevkiyatını yöneten denizaşırı denizcilik şirketleri ağıyla çalıştığı saptanan Guillermo Faustino Rodriguez Lopez Calleja yer aldı.
Listeye dahil edilen bir diğer isim ise orduya bağlı ticari holding Grupo de Administración Empresarial (GAESA) Başkanı Ania Guillerma Lastres Morera'nın kızı Any Rodriguez Lastres oldu.
Daha önce ABD yaptırımlarına maruz kalan GAESA'nın yöneticisinin ailesi üzerinden kurulan mali ağlar, Washington yönetiminin denetim kıskacına alındı.
"SEYİRCİ KALMAYACAĞIZ"
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Havana'daki yönetimi ada kaynaklarını halk yerine askeri elitlere aktarmakla itham ederek sürecin izleyicisi olmayacaklarını bildirdi.
Küba halkının elektrik kesintileri, yokluklar ve duraklayan ekonomiyle mücadele ettiğini belirten Rubio, yönetici kadronun enerji ve teknoloji imkanlarını şahsi zenginleşme amacıyla kullandığını ileri sürdü.
Rubio konuya ilişkin "Havana'daki Marksist rejim bu çarkı döndürebilmek için devlete ait işletmelerden, ortak girişimlerden ve denizaşırı aracılardan kurulu bir ağa sırtını dayıyor" ifadelerini kullandı.
Küba ordusuna teçhizat sağlayan dış aktörlerin adadaki baskıyı sürdürdüğünü kaydeden Rubio açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:
"Dış destekçileri, rejimin askeri güçlerini ayakta tutan ve acımasız baskılarını mümkün kılan askeri teçhizatı sağlarken, aynı zamanda Amerikan ana karasını tehdit etme, sızma ve yıkıma uğratma yönündeki ısrarlı çabalarını besliyor."
Rubio, adanın ABD çıkarlarına karşı faaliyet gösteren küresel aktörler için bir harekat sahası işlevi görmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.
AMBARGO 60 YILI AŞKIN SÜREDİR DEVAM EDİYOR
Yaptırım hamlesi, Dışişleri Bakanı Rubio'nun ekim ayı sonunda Küba vatandaşlarına CIA ile gizli bir ortaklık kurma çağrısı yapmasının ve Başkan Donald Trump'ın adaya askeri harekat düzenleme planlarına ilişkin verdiği sinyallerin beraberinde geldi.
Washington ile Havana arasındaki yaptırım gerilimi, 1959 Küba Devrimi'nin hemen ardından Fidel Castro liderliğindeki yönetimin Amerikan mülklerini kamulaştırmasıyla başladı.
ABD yönetimi, 1960 yılında adadan şeker alımını durdurup silah dışındaki tüm ürünlere ambargo uygulayarak ekonomik baskının temelini attı.
Başarısızlıkla sonuçlanan 1961 yılındaki Domuzlar Körfezi Çıkarması sonrasında diplomatik bağlar tamamen koparılırken, 1962 Küba Füze Krizi deniz ablukasını beraberinde getirdi.
Füze krizinin çözüme kavuşmasıyla birlikte Şubat 1963'te kapsamlı ticari ambargo yürürlüğe girdi.
Kongre, 1992 yılında çıkardığı Torricelli Yasası ile ABD şirketlerinin yurt dışındaki şubelerinin Küba ile ticaret yapmasını yasaklarken, 1996 tarihli Helms-Burton Yasası ise adayla işbirliğine giren üçüncü ülke firmalarını yaptırım kapsamına dahil etti.
Öte yandan Barack Obama ile Raul Castro dönemlerinde 2014-2016 yılları arasında diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması ve uçuş kısıtlamalarının esnetilmesiyle bir normalleşme sürecine girilmişti.
Donald Trump yönetimi 2017 ve sonrasında normalleşme adımlarını iptal ederek Küba'yı yeniden "terörü destekleyen ülkeler" listesine aldı ve petrol kısıtlamalarını yürürlüğe koymuştu.