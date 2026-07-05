Küçük Lyhanna'nın öldürülmesi Fransa'yı ayağa kaldırdı. Yürüyüşe on binlerce kişi katıldı
05.07.2026 15:52
Fransa genelinde on binlerce kişi, Fleurance kasabasında cinsel saldırıya uğrayarak öldürülen 11 yaşındaki Lyhanna'nın kaybına yönelik tepkilerin ardından cinsel şiddete karşı kapsamlı bir yasa çıkarılması talebiyle sokaklara döküldü.
Fransa'da mayıs ayında cinsel saldırıya uğrayan ve öldürülen 11 yaşındaki Lyhanna'nın kaybı ülke genelinde geniş yankı uyandırmaya devam ediyor.
Dün ülke genelindeki birçok şehirde on binlerce kişi, organizatörlerin cinsel şiddete karşı kapsamlı bir yasa olarak nitelendirdiği düzenlemeye destek vermek amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi.
Küçük kızın cansız bedeni, 29 Mayıs günü ülkenin güneybatısındaki Fleurance kasabasında kaybolmasının ardından geçen ay bulunmuştu.
Cinayetin baş şüphelisi olan ve kurbanın okul arkadaşının babası olduğu belirtilen 41 yaşındaki zanlının, daha önce iki kez bir çocuğa tecavüz etmekle suçlandığı ancak hakkındaki soruşturmaların düştüğü veya ilerlemediği ortaya çıktı.
Lyhanna'nın ölümü, kamuoyunda büyük bir tepki dalgasına yol açarken Adalet Bakanı Gérald Darmanin için de istifa çağrılarını beraberinde getirdi.
Görevinden ayrılmayı reddeden Darmanin, yaşananları "büyük bir başarısızlık" olarak nitelendirerek özür diledi.
Paris'te dün düzenlenen yürüyüşe katılanlar, "Gerçekler çocukların ağzından çıkar" ve "160 bin çocuk, siz ne yapıyorsunuz?" sloganları attı. Organizatörler, başkentteki yürüyüşe 100 bin kişinin katıldığını belirterek bu katılımı "cinsel şiddete karşı tarihi bir seferberlik" şeklinde tanımladı.
Yürüyüşe katılan 17 yaşındaki lise öğrencisi Eline, AFP'ye yaptığı açıklamada, bu yıl cinsel saldırıya uğradığı gerekçesiyle şikayette bulunduğunu ifade etti.
Yaşadığı süreci aktaran Eline, "Polis memuru bana bunun bir tecavüz olmadığını, bu durumun o adamın hayatını mahvedebileceğini söyledi; beni suçlu hissettirdi ve anlattıklarımı sorguladı" dedi.
Kadın Vakfı (Fondation des Femmes) Başkanı Anne-Cécile Mailfert, gösteri öncesinde yaptığı açıklamada adalet sistemindeki kaynak yetersizliğine işaret etti.
Mailfert, "Mağdurlar yerine saldırganları koruyan, yetersiz finanse edilmiş bir yargı sistemimiz olamaz. Tecavüz şikayetlerinin yüzde 94'ünün ileri bir işlem yapılmaksızın reddedildiği göz önüne alındığında, mahkemelere bildirilen ancak hiçbir işlemle karşılaşmayan pek çok saldırgan bulunuyor" değerlendirmesini yaptı.
Protestolar, doğudaki Dijon ve güneydeki Toulouse da dahil olmak üzere Fransa genelinde yaklaşık 110 şehirde gerçekleştirildi.
KAPSAMLI YASA TALEBİYLE KOALİSYON KURULDU
Bünyesinde 180 derneği barındıran organizasyon koalisyonu, cinsel şiddetle önleme çalışmalarından mağdur desteğine kadar her alanda mücadele edilmesi için "parça parça önlemler ve yasalar" yerine bütüncül bir kanun çıkarılmasını talep ediyor.
Söz konusu koalisyon, Lyhanna'nın ölümünden bu yana her hafta küçük kızın cesedinin bulunduğu Gers bölgesindeki yerel mahkemelerin ve başkent Paris'teki Adalet Bakanlığı binasının önünde protestolar düzenliyor.
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Lyhanna davasındaki baş şüphelinin soruşturulması sürecinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle Fransa'nın kurumlarına duyulan güvenin zedelenmesinden endişe ettiğini dile getirdi.
Ülkede 2022 yılında hazırlanan bir hükümet raporu, çocuk istismarı iddialarını düzgün bir şekilde soruşturmak için personel ve zaman sınırlarının yetersiz olduğunu ortaya koymuştu.
Raporda, vakaların yüzde 70'inde müfettişlerin şüpheliyi dinledikten sonra telefon, kamera veya bilgisayar gibi cihazlarda maddi delil elde etmek amacıyla ek bir arama yapmadığı tespiti yer alıyor.