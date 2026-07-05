Küçük Lyhanna'nın öldürülmesi Fransa'yı ayağa kaldırdı. Yürüyüşe on binlerce kişi katıldı

Paris'te dün düzenlenen yürüyüşe katılanlar, "Gerçekler çocukların ağzından çıkar" ve "160 bin çocuk, siz ne yapıyorsunuz?" sloganları attı. Organizatörler, başkentteki yürüyüşe 100 bin kişinin katıldığını belirterek bu katılımı "cinsel şiddete karşı tarihi bir seferberlik" şeklinde tanımladı.

Yürüyüşe katılan 17 yaşındaki lise öğrencisi Eline, AFP'ye yaptığı açıklamada, bu yıl cinsel saldırıya uğradığı gerekçesiyle şikayette bulunduğunu ifade etti.

Yaşadığı süreci aktaran Eline, "Polis memuru bana bunun bir tecavüz olmadığını, bu durumun o adamın hayatını mahvedebileceğini söyledi; beni suçlu hissettirdi ve anlattıklarımı sorguladı" dedi.

Kadın Vakfı (Fondation des Femmes) Başkanı Anne-Cécile Mailfert, gösteri öncesinde yaptığı açıklamada adalet sistemindeki kaynak yetersizliğine işaret etti.

Mailfert, "Mağdurlar yerine saldırganları koruyan, yetersiz finanse edilmiş bir yargı sistemimiz olamaz. Tecavüz şikayetlerinin yüzde 94'ünün ileri bir işlem yapılmaksızın reddedildiği göz önüne alındığında, mahkemelere bildirilen ancak hiçbir işlemle karşılaşmayan pek çok saldırgan bulunuyor" değerlendirmesini yaptı.

Protestolar, doğudaki Dijon ve güneydeki Toulouse da dahil olmak üzere Fransa genelinde yaklaşık 110 şehirde gerçekleştirildi.