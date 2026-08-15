Küflü duşlar ve erzak krizi ABD'yi karıştırdı. Lincoln uçak gemisi eve dönüyor
15.08.2026 09:28
İran ile savaş kapsamında Ortadoğu'da 260 günü aşkın süredir görev yapan USS Abraham Lincoln uçak gemisinin planlı rotasyonla ABD'ye döneceği açıklandı.
ABD Deniz Kuvvetleri Bakan Vekili Hung Cao, dün yaptığı açıklamada, uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ün planlı bir rotasyon kapsamında yakında ABD'ye döneceğini duyurdu.
Açıklama, gemideki yaklaşık 5 bin denizci ve deniz piyadesinin zorlu şartlar altında görev yaptığına ve mürettebatın ruh sağlığının bozulduğuna dair haberlerin ardından geldi.
Hung Cao, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"USS Abraham Lincoln görevini başarıyla tamamladı ve planlı rotasyon kapsamında yakında eve dönecek. Ayrıntılar paylaşılacak ancak açıkça belirteyim: Denizcilerimizin ve deniz piyadelerimizin emniyeti her zaman önce gelir. Görevin tamamlanması ve asker refahı; biz böyle liderlik ederiz."
Geçen kasım ayında San Diego'dan ayrılan ve görev süresi 260 günü aşan uçak gemisinin konuşlanmasının görevin gereklilikleri nedeniyle uzatıldığını belirten Cao; görevlerin zorlu olduğunu, muharebe operasyonlarının bu zorluğu artırdığını ve savaşın getirdiği koşullar nedeniyle rutinlerin bozulduğunu kaydetti.
Nisan ayında John Phelan'ın görevden alınmasının ardından göreve gelen Cao, "Savaşmanın en zor yönlerinden biri, birliklerimizi bilerek tehlikeye atmanın ötesinde, en iyi planlama ve iletişimle bile değişim ve belirsizliğin her zaman devrede olmasıdır. Başarımız uyum sağlama kabiliyetimize bağlıdır" dedi.
Cao, liderlerin görevin gerekleri ile personel refahı arasında denge kurması gerektiğini vurgulayarak şunları ekledi:
"Denizcilerden ve deniz piyadelerinden tüm güçlerini ortaya koymaları beklenir ve bunu her zaman yaparlar. Bu görev süresince her ikisini de gördük: Görev yerine getiriliyor ve liderlerimiz personeline sahip çıkıyor."
KONGRE ÜYELERİ VE AİLELERDEN TEPKİ
Bakan Vekili Cao'nun açıklaması; tedarik sorunları, bazı personelin bozulan ruh sağlığı, küflü duşlar, bozuk tuvaletler, su kesintileri ve çürümüş veya porsiyonlanmış gıdalar gibi iddiaların basına yansımasının ardından geldi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sorumluluk sahasındaki iki uçak gemisinden biri olan Nimitz sınıfı gemideki koşullar, Kongre'deki Demokrat milletvekillerinin inceleme talep etmesine yol açtı.
Demokrat milletvekilleri, bazı denizcilerin gemiden denize atlama girişiminde bulunduğuna yönelik haberlerin ardından partiler üstü bir Kongre heyetinin gemide denetim yapmasına izin verilmesini istedi.
Demokrat California Milletvekili Mike Levin; küflü duşlar, bozuk tuvaletler, haftalarca kullanılamayan çamaşırhaneler, uzun süreli sıcak su kesintileri ve temel hijyen ürünü eksikliklerine dikkat çekerek denizcilere bir noktada yalnızca yarım fincan pirinç ve iki lavaştan oluşan öğünler verildiğini belirtti.
Eski bir komando olan Demokrat Colorado Milletvekili Jason Crow da gemi personeli ve aileleri üzerindeki baskının haftadan haftaya arttığını vurguladı.
Senatör Richard Blumenthal, Savunma Bakanı Pete Hegseth'e hitaben yazdığı mektupta malzeme eksikliği, su kirliliği, sıhhi tesisat arızaları ve güverte güvenliği endişeleri konusunda Deniz Kuvvetlerinin hesap vermesini talep etti.
Senatör Ruben Gallego da sosyal medya hesabı üzerinden şartların araştırılması amacıyla partiler üstü bir heyetle resmi bir denetim ziyareti yapılması çağrısında bulundu.
Geçen hafta San Diego'da düzenlenen halk toplantısında yaklaşık 200 aile üyesi, personelin karşı karşıya kaldığı baskılar nedeniyle Deniz Kuvvetleri Bakan Vekili Cao, Deniz Hava Kuvvetleri Komutanı Koramiral Douglas Verissimo ve Deniz Yüzey Kuvvetleri Komutanı Koramiral Joseph Cahill ile bir araya geldi.
Toplantıda konuşan Annabelle Loma, gemideki eşinin görev süresinin defalarca uzatılması nedeniyle denize atlama girişiminde bulunduğunu ifade etti.
Navy Times gazetesi de mevcut görev süresince en az birkaç denizcinin denize atlama girişiminde bulunduğunu ve bir askerin arkadaşı tarafından güverteye çekilerek engellendiğini aktardı.
PENTAGON VE TRUMP İDDİALARA KARŞI ÇIKTI
Deniz Kuvvetleri Bakan Vekili Hung Cao, medyanın askerleri kurban gibi göstermeye çalıştığını öne sürerek, "Bu sadece dürüstlükten uzak olmakla kalmıyor, aynı zamanda ulusumuza, halkımıza ve yaşam tarzımıza yönelik tehdide ve düşmana odaklanmayı da engelliyor" ifadelerini kullandı.
Cao, geminin 200 günü savaş bölgesinde olmak üzere 10 binden fazla sorti gerçekleştirdiğini, yaklaşık 1,5 milyon libre mühimmat bıraktığını ve personelin görevde kalma oranının tüm uçak gemileri arasındaki en yüksek seviyelerden biri olduğunu savundu.
Küçük sayıda personelde görülen ruh sağlığı vakalarının can kaybı yaşanmadan tedavi edildiğini söyleyen Cao; taze gıda ikmali yapılamadığı dönemlerde tek bir öğün atlanmadan yemek planlarının uyarlandığını ve operasyonel tehdidin yüksek olduğu anlarda personelin eve telefon açma imkânının sınırlandırıldığını kabul etti.
ABD Başkanı Donald Trump ise ailelerin gemideki koşullardan endişe duyduğu iddialarını reddederek gazetecilere "Hayır, endişeli değiller" dedi.
Trump, geminin görev süresinin çok uzun olup olmadığına yönelik soruya ise "Hayır. Yeterince uzun bile değil" yanıtını verdi.
Savunma Bakanı Pete Hegseth de Panama ziyareti sırasında yaptığı değerlendirmede gemideki şartların tamamen yanlış yansıtıldığını ileri sürerek şöyle konuştu:
"Her geminin, her mürettebatın, her kaptanın her an sağlayabileceğimiz her şeye sahip olmasını sağlıyoruz. Bazı görevler diğerlerinden daha uzun sürer ve bu denizcilere herkesten daha fazla saygı ve minnet duyuyorum. Açık denizlerde, daha az liman ziyaretiyle bu çetin koşullarda yaptıkları şey inanılmaz."
ABD Deniz Kuvvetleri ise gemide intihar veya intihar girişimlerinde artış görüldüğü yönündeki iddiaları kabul etmedi.
ABRAHAM LINCOLN'UN GÖREV GEÇMİŞİ
USS Abraham Lincoln, 21 Kasım 2025'te San Diego'dan ayrılmış ve ilk olarak Pasifik ile Güney Çin Denizi'nde görev yapması planlanmıştı. Geminin rotası, 28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail'in İran'a yönelik operasyonları öncesinde Ortadoğu'ya çevrildi.
Başlangıçta mayıs ayında sona ermesi öngörülen görev süresi çatışmalar nedeniyle uzatıldı. Karaya ayak basmadan yaklaşık 250 gün boyunca seyreden gemi, bu alanda modern zaman rekoru kırdı.
Mürettebatın dokuz aylık dönemde yalnızca aralık ayında Guam'da ve temmuz ayında Umman'da olmak üzere toplam iki gün karaya çıkabildiği bildirildi.
Pentagon, İran ile yaşanan çatışmalarda ABD güçlerine destek sağlayan USS Abraham Lincoln'ün yerini alması için perşembe günü Malakka Boğazı'ndan geçtiği tespit edilen USS George Washington uçak gemisini bölgeye sevk etti.
Hung Cao açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
"Genç kadın ve erkeklerimizin sınırlarına kadar zorlandığına şüphe yok; ancak asla kırılmadılar. Haklı olarak yorgunlar ama savaştan asla kopmadılar. Tüm hikaye bilindiğinde, kuvvetlerimizin ve ailelerinin birer kurban olmadığı açıktır. Onlar Amerikan gücünün ve dayanıklılığının timsalidir. USS Abraham Lincoln iskeleye yanaştığında bana katılın ve denizcilerimize hak ettikleri kahraman karşılamasını gururla yapın."