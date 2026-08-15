Küflü duşlar ve erzak krizi ABD'yi karıştırdı. Lincoln uçak gemisi eve dönüyor

Deniz Kuvvetleri Bakan Vekili Hung Cao, medyanın askerleri kurban gibi göstermeye çalıştığını öne sürerek, "Bu sadece dürüstlükten uzak olmakla kalmıyor, aynı zamanda ulusumuza, halkımıza ve yaşam tarzımıza yönelik tehdide ve düşmana odaklanmayı da engelliyor" ifadelerini kullandı.

Cao, geminin 200 günü savaş bölgesinde olmak üzere 10 binden fazla sorti gerçekleştirdiğini, yaklaşık 1,5 milyon libre mühimmat bıraktığını ve personelin görevde kalma oranının tüm uçak gemileri arasındaki en yüksek seviyelerden biri olduğunu savundu.

Küçük sayıda personelde görülen ruh sağlığı vakalarının can kaybı yaşanmadan tedavi edildiğini söyleyen Cao; taze gıda ikmali yapılamadığı dönemlerde tek bir öğün atlanmadan yemek planlarının uyarlandığını ve operasyonel tehdidin yüksek olduğu anlarda personelin eve telefon açma imkânının sınırlandırıldığını kabul etti.

ABD Başkanı Donald Trump ise ailelerin gemideki koşullardan endişe duyduğu iddialarını reddederek gazetecilere "Hayır, endişeli değiller" dedi.

Trump, geminin görev süresinin çok uzun olup olmadığına yönelik soruya ise "Hayır. Yeterince uzun bile değil" yanıtını verdi.

Savunma Bakanı Pete Hegseth de Panama ziyareti sırasında yaptığı değerlendirmede gemideki şartların tamamen yanlış yansıtıldığını ileri sürerek şöyle konuştu:

"Her geminin, her mürettebatın, her kaptanın her an sağlayabileceğimiz her şeye sahip olmasını sağlıyoruz. Bazı görevler diğerlerinden daha uzun sürer ve bu denizcilere herkesten daha fazla saygı ve minnet duyuyorum. Açık denizlerde, daha az liman ziyaretiyle bu çetin koşullarda yaptıkları şey inanılmaz."

ABD Deniz Kuvvetleri ise gemide intihar veya intihar girişimlerinde artış görüldüğü yönündeki iddiaları kabul etmedi.